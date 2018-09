Na turnaji EP džudistov v Bratislave sú Randl a Štancel na 9. miestach

Na archívnej snímke Milan Randl Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 2. septembra (TASR) – Na 6. ročníku Európskeho pohára džudistov v bratislavskej Hant aréne sa v nedeľu veľké šance pripisovali Milanovi Randlovi. Slovenský reprezentant nastúpil o hmotnosť vyššie ako zvykne a v kategórii do 100 kg vybojoval tri zápasy, z toho jedno víťazstvo.Randl už v 1. kole prehral v predĺžení na ippon so Srbom Bojuanom Dosenom. V repasáži najskôr zdolal Čecha Radka Hecla taktiež po ippone na 'golden score', no v ďalšom zápase ho Poliak Oleksij Lysenko hodil na ippon už v 27. sekunde a skončil deviaty.Viac si zazápasil v -81 Filip Štancel. Na ippon zdolal Rakúšana Saif-Islama Islamhanova, Poliaka Kamila Kotlika, aj Čiernohorca Nebojsu Gardaševiča. Nad jeho sily po ippone bol Nemec Hannes Conrad. V repasáži ho zastavil Rus Turpal Tepkajev a obsadil 9. miesto. V rovnakej kategórii Miroslav Ruttkay prehral na ippon s Rumunom Teodorom Baldeanom.V -90 Viktor Adam po prehre na ippon s Kanaďanom Mohabom El Nahasom mal šancu ešte v opravách, no neubránil sa ipponu Austrálčana Sebastiana Temesiho. Benjamín Maťašeje v -90 na Poliaka Wojciecha Pundu s ipponom taktiež nič nevymyslel.V -100 Lukáš Kurák zvíťazil nad Slovincom Gasperom Trusnovecom na ippon, rovnako predčasne ho však zdolal Rus Arman Adamian a v repasáži aj Poliak Dominik Majowski v predĺžení.Bez víťazstva skončil Ľubomír Stromko po prehrách na ippon s Nemcom Philippom Galandim a v repasáži so Srbom Filipom Djinovičom.