Na turnaji Grand Prix v Záhrebe obsadil džudista Randl 7. miesto

Slovenský džudista Milan Randl. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Záhreb 29. júla (TASR) – Na turnaji Grand Prix v Záhrebe sa zo slovenských džudistov najviac presadil Milan Randl. Vrátil sa o jednu hmotnostnú kategóriu nižšie, namiesto zaužívaných -100 nastúpil v hmotnosti do 90 kg a so 7. miestom prvýkrát bodoval aj do kvalifikácie na OH.Po troch vyhratých zápasoch bojoval Randl o postup do semifinále so Srbom Nemanjom Majdovom. Prehral s ním len na počet napomínaní v predĺžení. V repasáži bol nad jeho sily po dvoch minútach a ippone Mammadali Mehdijev z Azerbajdžanu.Randl sa v 1. kole dosť natrápil s Tonim Miletičom z Bosny a Hercegoviny, ktorého zdolal na waza-ari. V 2. kole po 2:09 min si na ippon poradil s Nemcom Dariom Kurbjeweitom Garciom a v treťom hodil na ippon Kanaďana Zacharyho Burta 67 sekúnd pred koncom. Kanaďan prehrával na waza-ari už po 33 sekundách a Randl mal zápas pevne pod kontrolou.Najtvrdšiu skúšku podstúpil Randl vo štvrťfinále proti úradujúcemu majstrovi sveta a striebornému na tohtoročných ME Majdovovi. V riadnom čase sa nerozhodlo, obaja nazbierali len po dve šidá, a až v 105. sekunde predĺženia po úplne vyrovnanom súboji Randla tretíkrát napomínali a Srb vyhral na ippon. Repasáž proti Mehdijevovi začal Randl podobne ako proti Majdovovi s obojstranným napomínaním. Potom však doplatil na kontrachvat súpera a prehral na ippon 1:59 min pred koncom.Ďalší Slováci sa výraznejšie nepresadili. Matej Hajas v -100 síce zdolal Hadisa Ramiča z Bosny a Hercegoviny na ippon po 62 sekundách, no po 46 s v 2. kole ho vyradil rovnako na ippon Gruzínec Laša Taveluri. Peter Žilka v -90 nevymyslel na Gréka Theodorosa Tselidisa, bronzového na tohtoročných ME, žiadnu techniku a prehral s ním na ippon 17 sekúnd pred koncom po troch napomínaniach. V -81 Filip Štancel nestačil v 1. kole na Moldavca Dorina Gotonoagu, Matej Poliak v -66 najskôr hodil na ippon Augustea Dagu z Beninu už po 1:30 min, v ďalšom zápase však prehral na waza-ari so Slovincom Adrianom Gombocom.Jediná žena v slovenskej výprave Viktória Majorošová vydržala na tatami s Američankou Leilani Akijamovou len 1:46 min a po dvoch waza-ari súperky sa rozlúčila s turnajom.