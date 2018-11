Na Turnaji majstrov v Londýne zdolal A. Zverev Čiliča

Nemecký tenista Alexander Zverev. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ATP Turnaj majstrov 2018:

Londýn 12. novembra (TASR) - V úvodnom pondelňajšom zápase ATP Turnaja majstrov v Londýne vyhral v skupine Gustava Kuertena tretí nasadený Nemec Alexander Zverev nad päťkou podujatia Marinom Čiličom z Chorvátska v dvoch tajbrejkoch 7:6 (5) a 7:6 (1). Zápas trval 2:09 hod. Vo večernom súboji skupiny nastúpi najvyššie nasadený Novak Djokovič proti Johnovi Isnerovi z USA.V prvom sete Nemec stratil podanie už v druhej hre, vzal si ho však späť čistou hrou v deviatom geme, keď jeho súper podával na víťazstvo v sete. Rozhodnúť musel až tajbrejk, v ktorom uspel 21-ročný Zverev. V druhom sete si hráči držali podanie až do siedmej hry, v nej využil brejkbal 30-ročný Chorvát. Jeho súpera to ale nezaskočilo a vzápätí odpovedal rovnako a vyrovnal na 4:4. V desiatej hre na podaní sa Čiličovi servisom na téčko podarilo odvrátiť mečbal súpera a potom vyrovnal na 5:5, resp. aj na 6:6 a opäť sa išlo do tajbrejku. V ňom si Zverev po troch minibrejkoch vypracoval vedenie 6:1 a premenil hneď nasledujúci mečbal.- Marin Čilič (5-Chor.) 7:6 (5), 7:6 (1)