Na účel obnovy pamiatok by sa mala zriadiť nová organizácia

Na snímke hrad Krásna Hôrka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 18. októbra (TASR) - Zabezpečiť efektívnejšiu obnovu a reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok by mohla nová organizácia Ministerstva kultúry SR s názvom Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry. Poslanci v piatok posunuli do druhého čítania novelu zákona o ochrane pamiatkového fondu, v ktorej sa navrhuje zriadenie tejto organizácie. Návrh novely predložili poslanci za Smer-SD Ján Senko a Dušan Jarjabek.Poslanci poznamenali, že aktuálna legislatíva nedokáže zabezpečiť nevyhnutné stavebné a reštaurátorské práce na obnovu národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, "v dôsledku čoho časť národného pokladu chátra".Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry majú byť novou rozpočtovou organizáciou rezortu kultúry. Organizácia by prevzala časť úloh správcov národných kultúrnych pamiatok pri zabezpečení ich obnovy, najmä v prípravnej a projektovej fáze.Organizácia by, okrem iného, vykonávala reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok a ich častí, ako aj zbierkových predmetov. Vykonávala by tiež pamiatkové a reštaurátorské výskumy či pripravovala podklady na verejné obstarávanie.napísali poslanci v dôvodovej správe návrhu.Legislatívne zmeny by sa dotkli aj Pamiatkového úradu SR, ktorý by už nemal kompetenciu zabezpečovať reštaurátorské práce.Štatutárnym orgánom Štátnych reštaurátorských a projekčných ateliérov by mal byť podľa návrhu generálny riaditeľ volený kontrolnou radou na obdobie siedmich rokov.navrhli predkladatelia.Nová legislatíva by v prípade schválenia mohla byť podľa predkladateľov účinná od 1. januára 2020.