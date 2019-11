Na Ukrajine predávajú jasnozelené ponožky so Zelenského citátmi

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo Vilniuse 27. novembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 27. novembra (TASR) - Výrobca ponožiek v Žytomyrskej oblasti na severozápade Ukrajiny dal do predaja ponožky jasnozelenej farby, na ktorých sú vybrané citáty prezidenta Volodymyra Zelenského. V ponuke sú ponožky s nápisom "Vypadni odtiaľto, ty darebák!" a "Čo ma zle počuješ?", informoval spravodajský portál Žytomyr Online.Týmito replikami sa Zelenskyj preslávil v prvých týždňoch v úrade prezidenta. Zazneli na porade s predstaviteľmi Kyjevskej oblasti a mesta Boryspiľ, z ktorej Zelenskyj vykázal tajomníka mestskej rady Jaroslava Godunka. Godunok sa najprv vzpieral, ale potom sa príkazu Zelenského podvolil.Neskôr sa ukázalo, že Zelenskyj takto expresívne reagoval po tom, čo dostal do mobilu správu, že Godunok, zastupujúci v mestskej rade stranu Vlasť, bol v minulosti odsúdený za lúpež a ublíženie na zdraví.Nápisy na ponožkách sú presnými citátmi Zelenského slov. Výrobca, ktorým je miestny podnikateľ, sa rozhodol nemeniť zmes ruštiny a ukrajinčiny, ktorú vtedy Zelenskyj v rozčúlení použil.Vyrobených bolo zatiaľ na skúšku len 50 párov jasnozelených ponožiek. Výrobca je však ochotný dať upliesť a dodať aj ďalšie - v závislosti od záujmu kupujúcich. Zatiaľ idú na odbyt veľmi dobre, napísala agentúra UNIAN.Agentúra Interfax pripomenula, že ponožky ukrajinskej výroby so symbolmi ukrajinských miest rozšírili vlani zbierku kanadského premiéra Justina Trudeaua, ktorý sa preslávil ako popularizátor ponožiek s rôznymi motívmi vrátane politických. Trudeaua tými ukrajinskými obdaroval vtedajší premiér Volodymyr Hrojsman.