Na Ukrajine vedie pred júlovými voľbami Zelenského strana

Kyjev 12. júna (TASR) - Strana nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského si posilnila svoje vedenie pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 21. júla. Podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti Rejting by prezidentova strana Sluha národa získala 41,1 percenta hlasov, čo je od začiatku mesiaca mierny posun, informovala v stredu tlačová agentúra Reuters.Zelenskyj po tom, ako sa v máji ujal úradu, rozpustil parlament, ktorému stále dominovali lojalisti jeho predchodcu Petra Porošenka. Sluha národa, zaregistrovaná v marci 2018, nemá v odchádzajúcom zákonodarnom zbore žiadnych poslancov a zasadzuje sa za proeurópske a protikorupčné záležitosti.Podľa Rejtingu sa na druhom mieste obľúbenosti nachádza Opozičná platforma - Za život s deviatimi percentami a na tretej priečke je Porošenkova Európska solidarita s podporou 6,8 percenta. Strana Otčina bývalej ukrajinskej premiérky Julije Tymošenkovej má podporu 6,5 percenta. Na vstup do parlamentu je potrebných päť percent.Spoločnosť Rejting uskutočnila prieskum 6.-9. júna na vzorke 2000 respondentov vo všetkých regiónoch Ukrajiny s výnimkou anektovaného Krymu. Približne 14 percent opýtaných odmietlo odpovedať.Dobrý výsledok v parlamentných voľbách by upevnil Zelenského oslnivý vzostup a zamiešal by kartami na ukrajinskej politickej scéne. Bývalý televízny komik zvíťazil vo voľbách novej hlavy štátu rozhodujúcim spôsobom.Najpálčivejším problémom Ukrajiny je vojnový konflikt vo východných oblastiach krajiny, ktoré ovládajú proruskí separatisti. Zelenskyj vyhlásil, že jeho prvou úlohou v úrade bude dosiahnuť prímerie v Donbase.