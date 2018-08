Na Ulici Dolnej v B. Štiavnici vznikne parkovisko s kapacitou 90 miest

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Banská Štiavnica 26. augusta (TASR) - V širšom centre Banskej Štiavnice by malo v najbližších mesiacoch pribudnúť nové parkovisko. Miestna samospráva plánuje vybudovať regulované parkovisko na Ulici Dolnej, ktoré bude mať kapacitu 90 parkovacích miest.Primátorka Nadežda Babiaková informovala, že mesto aktuálne bude hľadať na túto stavbu dodávateľa.priblížila s tým, že po jeho výbere by mohlo byť parkovisko hotové v priebehu dvoch mesiacov.Ako ďalej uviedla na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva, samospráva sa bude aj naďalej zaoberať otázkou dopravy a parkovania na Námestí sv. Trojice.podotkla s tým, že tento rok uzatvorenie námestia samospráva zatiaľ neriešila, a to pre rekonštrukciu blízkych ulíc.