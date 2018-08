Na Ulici Jula Horvátha v Kremnici vybudujú nové parkovacie miesta

Kremnica, archívna snímka. Foto: TASR Branislav Račko Kremnica, archívna snímka. Foto: TASR Branislav Račko

Kremnica 14. augusta (TASR) - V Kremnici začnú v najbližších dňoch s výstavbou nových parkovacích miest na Ulici Jula Horvátha. "Ide o dobudovanie v rámci terénnych možností. Malo by pribudnúť približne 14 parkovacích miest v lokalite, v ktorej sa nachádzajú bytové domy," priblížil primátor Alexander Ferenčík.Podľa jeho slov pôjde o klasické spevnené plochy vymedzené cestnými obrubníkmi. "Plocha bude tak, ako sa nám to v meste osvedčilo, vyplnená zatrávňovacími panelmi so štrkom, nie trávnatým povrchom," vysvetlil. Parkoviská bude mesto budovať prostredníctvom vlastných technických služieb.V tomto roku chce miestna samospráva vybudovať ešte parkovisko na Dolnej ulici pri cintoríne. "Ide o lokalitu, v ktorej v podstate už dnes ľudia parkujú na tráve, preto by sme to chceli skultúrniť a parkovacie miesta rozšíriť," podotkol Ferenčík.