Na úmrtie britského princa Filipa reaguje celý svet. Úprimnú sústrasť vyjadrilo množstvo osobností

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 99 rokov zomrel britský princ Filip , manžel kráľovnej Alžbety II. Vojvoda z Edinburghu naposledy vydýchol v piatok ráno na hrade Windsor.Na jeho úmrtie reagovalo viacero osobností z politiky aj iných oblastí spoločenského života. Agentúra SITA prináša výber z ich reakcií."Princ Filip si zaslúžil náklonnosť generácií tu v Spojenom kráľovstve, naprieč Spoločenstvom národov a po celom svete," vyhlásil britský premiér, ktorý podľa svojich slov prijal správu o jeho úmrtí s "veľkým smútkom".Predseda britskej vlády vyzdvihol rolu vojvodu z Edinburghu ako najdlhšie slúžiaceho životného partnera britského panovníka v histórii a pripomenul, že bol jeden z posledných žijúcich ľudí, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne. Princ Filip "pomáhal riadiť kráľovskú rodinu a monarchiu tak, aby zostala inštitúciou, ktorá je nepochybne nevyhnutná pre rovnováhu a šťastie nášho národného života," vyjadril sa tiež Johnson.Líder labouristovúmrtie manžela kráľovnej komentoval s tým, že Spojené kráľovstvo prišlo o mimoriadneho verejného predstaviteľa, ktorého si budú pamätať pre jeho "mimoriadny záväzok a oddanosť kráľovnej".Škótska prvá ministerkasa na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter vyjadrila, že ju správa o úmrtí vojvodu z Edinburghu "zarmútila" a kráľovnej a jej rodine vyjadrila "hlbokú sústrasť v mene celej vlády a škótskeho ľudu"."Stále uprednostňoval záujmy ostatných pred svojimi, a tým poskytol vynikajúci príklad kresťanskej služby," vyjadril sa o princovi Filipovi arcibiskup z Canterbury"Princ Filip bol úžasným priateľom našej rodiny po mnohé roky, vzťah, ktorý si hlboko ceníme. Jeho služba jeho krajine zostane inšpiráciou pre nás všetkých," vyhlásil švédsky kráľspomína na princa Filipa s veľkou úctou. "Svoj dlhý život venoval službe britskému ľudu a jeho mnohým povinnostiam a záväzkom. Jeho živá osobnosť urobila nezmazateľný dojem," uvádza vo vyhlásení.Španielsky kráľa kráľovnábritskej kráľovnej poslali telegram, v ktorom uviedli, že nikdy nezabudnú na spoločné chvíle s "drahým strýkom Filipom" ani na jeho "dedičstvo služby a odovzdanosti korune a Spojenému kráľovstvu".Podľa austrálskeho premiéra Scotta Morrisona vojvoda z Edinburghu "zosobňoval generáciu, ktorú už nikdy neuvidíme". Vo svojom vyhlásení pripomenul, že princ navštívil Austráliu pri viac ako 20 príležitostiach a bol patrónom alebo predsedom takmer 50 austrálskych organizácií. "Austrálčania posielajú našu lásku a hlbokú sústrasť jej veličenstvu a celej kráľovskej rodine. Rodina Spoločenstva národov sa spája v smútku a vďakyvzdaní za stratu a život princa Filipa," uviedol tiež."Princ Filip, človek s veľkým odhodlaním a presvedčením, ktorý bol motivovaný zmyslom pre povinnosť voči ostatným, veľmi prispel k spoločenskej štruktúre našej krajiny. Na princa Filipa sa bude spomínať ako na vyznamenaného námorného dôstojníka, oddaného filantropa a konštantu v živote kráľovnej Alžbety II.," napísal na Twitteri kanadský premiérs tým, že v čase tejto veľkej straty všetci Kanaďania myslia na kráľovnú a kráľovskú rodinu.Maltský premiér, povedal, že je "naozaj zarmútený stratou princa Filipa, ktorý z Malty urobil svoj domov a často sa sem vracal. Náš ľud si bude navždy vážiť jeho pamiatku"."Som smutná zo správy o úmrtí jeho kráľovskej výsosti princa Filipa. Rada by som v tento veľmi smutný deň vyjadrila moju úprimnú sústrasť jej veličenstvu Kráľovnej, kráľovskej rodine a ľudu Spojeného kráľovstva," napísala na Twitteri predsedníčka Európskej komisieAmerický prezidentvo vyhlásení poukázali na dlhoročnú odovzdanosť princa Filipa službe verejnosti. "Vplyv desaťročí jeho odovzdanej služby verejnosti je očividný v každom dobročinnom cieli, ktorý vyzdvihol ako patrón, v environmentálnom úsilí, ktoré presadzoval, v členoch ozbrojených zložiek, ktoré podporoval, v mladých ľuďoch, ktorých inšpiroval, a v oveľa viac veciach. Jeho dedičstvo bude ďalej žiť nielen cez jeho rodinu, ale aj vo všetkých charitatívnych snahách, ktoré formoval," uvádza sa v ich stanovisku."Spojené kráľovstvo reprezentoval s dôstojnosťou a panovníčke priniesol neobmedzenú silu a podporu. S Laurou sme šťastní, že sme si mohli užiť šarm a dôvtip jeho spoločnosti a vieme, ako veľmi bude chýbať," zaspomínal na princa Filipa bývalý americký prezident George W. Bush . Kráľovnej a jej rodine vyjadrili úprimnú sústrasť aj bývalí prezidenti Bill Clinton Donald Trump s manželkami.Ruský prezident Vladimir Putin v telegrame kráľovnej Alžbete II., podľa tlačovej služby Kremľa, napísal, že princ Filip bol "spojený s mnohými dôležitými udalosťami z nedávnej histórie vašej krajiny. Medzi britskou verejnosťou bol právom rešpektovaný a mal medzinárodnú autoritu". Putin tiež panovníčke zaželal odvahu a silu, keď čelí "ťažkej a nenahraditeľnej strate".Grécka prezidentka Katerína Sakellaropoúlouová vyjadrila svoju sústrasť na Twitteri, kde napísala, že vojvoda z Edinburghu, ktorý sa narodil na ostrove Korfu, "slúžil jeho krajine s oddanosťou po mnoho desaťročí". Zároveň zverejnila fotografiu mladého princa Filipa oblečeného v uniforme pechoty Evzones.Taliansky prezident Sergio Mattarella zaspomínal, že "počas svojich návštev v Taliansku princ Filip vždy prejavoval úprimné priateľstvo s talianskym ľudom, ktorý si vďačne pripomína jeho hlboký obdiv k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu našej krásnej krajiny.".Premiér Izraela, kde je pochovaná princova matka, Benjamin Netanjahu uviedol, že to bol "výborný verejný predstaviteľ", ktorý bude chýbať nielen Izraelu ale po celom svete.Francúzsky prezident Emmanuel Macron na princa Filipa spomína ako na človeka, "ktorý žil príkladným životom vymedzeným statočnosťou, zmyslom pre povinnosť a odhodlaním voči mládeži a životnému prostrediu"."Nech jeho kráľovská výsosť princ Filip, vojvoda z Edinburghu, odpočíva v pokoji," napísal na Twitteri slovenský minister zahraničia Ivan Korčok , ktorý tiež vyjadril sústrasť kráľovnej a celej kráľovskej rodine.Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vyzdvihla odovzdanosť princa Filipa službe verejnosti. "Jeho Ceny vojvodu z Edinburghu inšpirovali milióny mladých ľudí, vrátane mnoho mladých Slovákov, k veľkým úspechom," vyjadrila sa slovenská hlava štátu."Celý náš národ sa zjednotí v smútku z úmrtia princa Filipa. Prirodzene bude najviac uznávaný ako pozoruhodná a stála podpora kráľovnej počas toľkých rokov. Malo by sa však na neho pamätať a oslavovať aj ako na človeka s nadhľadom, odhodlaním a gurážou," uviedol vo svojom vyhlásení bývalý britský premiér Tony Blair Niekdajší britský premiér David Cameron zase vyzdvihol jeho podporu charitatívnych a verejnoprospešných projektov a inštitúcií, v ktorých zanechal "neuveriteľné dedičstvo".Svoju sústrasť vyjadrili aj bývalý premiéra bývalá predsedníčka britskej vládySmútok nad úmrtím princa Filipa a úprimnú sústrasť kráľovskej rodine vyjadrili napríklad aj írsky premiéra prezident, novozélandská premiérka, predseda indickej vládypakistanský premiér, litovský prezident, lotyšský prezidents, prezident Zimbabwe, kenský prezident, nemecký prezidenta kancelárka Angela Merkelová , český prezident, poľský prezidentči belgický, ktorý, rovnako ako dánska kráľovná, kráľovnej Alžbete II. poslal list a dúfa, že sa s ňou bude môcť zhovárať aj osobne.