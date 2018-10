Na Úrade TSK ocenili veteránov protikomunistického odboja

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 8. októbra (TASR) - Ústav pamäti národa (ÚPN) spolu s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) poďakoval 21 veteránom protikomunistického odboja. Tí si za budovanie slobodnej a demokratickej spoločnosti 5. októbra na pôde Úradu TSK prevzali dekréty a Pamätné medaily ÚPN, informovala v pondelok Barbora Jánošková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.uviedol podpredseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy.V rámci spoločnosti podľa neho síce nie je možné odčiniť všetky krivdy, ktoré sa ľuďom v minulom režime stali, ale aspoň morálne ocenenie a vyzdvihnutie statočnosti veteránov protikomunistického odboja môže napomôcť mladým generáciám, aby túto dobu mohli svojím spôsobom spoznať.podotkol.Ocenenia odovzdáva ÚPN každoročne od roku 2009. Robí tak na základe zákona o protikomunistickom odboji, ktorý Národná rada Slovenskej republiky prijala v roku 2006. Doteraz bolo postavenie účastníka protikomunistického odboja priznané 804 osobám a postavenie veterána 745 osobám. Od roku 2011 uznáva ÚPN štatút účastníka a veterána protikomunistického odboja aj in memoriam.Dekrétom veterána protikomunistického odboja boli ocenení Pavol Bellan, Vladimír Jonáš, Marta Lihotská, Štefan Ružovič, Milan Tunega, Mikuláš Jozef Lexmann (in memoriam), Michal Ušiak (in memoriam) a Jozef Žákovič (in memoriam).Pamätná medaila Ústavu pamäti národa putovala do rúk Jána Fejfára, Antona Gajdošíka, Martina Hagaru, Jozefa Kosmála, Ľubomíra Marcinu, Alfonza Petreja, Pavla Petrovského, Štefana Plesníka, Igora Reiffa, Jozefa Sliepku, Pavla Šandorfiho, Jána Šebáka a Miroslava Tuchyňu.Slávnostné akty oceňovania veteránov protikomunistického odboja sa priebežne uskutočňujú vo všetkých vyšších územných celkoch na Slovensku. V tomto roku sa odovzdávanie zatiaľ uskutočnilo len na pôde TSK.