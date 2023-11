Na úrade vlády overujú médiám akreditácie. Niektoré podmienku možno nesplnia, avizuje Fico

16.11.2023 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) vo štvrtok počas Hodiny otázok v Národnej rade SR uviedol, že aktuálne na úrade vlády prebieha overovanie akreditácie všetkých médií, ktoré mali doteraz možnosť vstúpiť na pôdu úradu vlády. Pokyn na preverenie vydal sám premiér.„Predovšetkým preverujeme, do akej miery tieto médiá spĺňajú to, čo od nich požaduje zákon - pravdivo a všestranne informovať slovenskú verejnosť," uviedol Fico v pléne parlamentu. Podľa neho je zároveň vysoko pravdepodobné, že niektoré médiá nesplnia požadovanú podmienku.„Rovnako chceme nastaviť aj pravidlá správania sa médií, prepáčte, aj kódex oblečenia. Radi by sme boli, keby sa novinári pochybujúci po úrade vlády normálne poobliekali a nechodili tam ako na letnú brigádu na chmeľ," tvrdí Fico.