Na úrade vlády zasadala koaličná rada, dohodla sa na voľbe predsedu parlamentu aj viceguvernéra NBS

Ohrozenie štátnych záujmov

Tvárou v tvár protivládnym médiám

24.3.2025 (SITA.sk) - V pondelok zasadala koaličná rada, aby sa strany vládnej koalície dohodli na postupe počas nadchádzajúcej schôdze parlamentu, ktorá začína zajtra. Ako informoval Úrad vlády SR , stretnutie prebehlo v rozšírenom formáte trojčlenných delegácií, pričom prítomní boli aj noví členovia vlády, ministri Rudolf Huliak Predseda vlády SR Robert Fico uviedol, že koaličná rada vyjadrila plnú podporu ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi v súvislosti s riešením krízy spôsobenej slintačkou a krívačkou (SLAK). V utorok sa taktiež uskutoční mimoriadne zasadnutie vlády, kde sa bude rokovať o odškodňovaní a ďalšom postupe.„Opakovane zdôrazňujem, nejde o bežnú vec, o banalitu, ide o ohrozenie našich štátnych záujmov. Nemožno vylúčiť, že o vývoji slintačky a krívačky bude potrebné informovať aj Národnú radu SR, pretože mám pocit, že opozícia žije v inom svete,“ povedal Fico a zdôraznil, že pri tejto nákaze ide o ohrozenie štátnych záujmov a nie o banalitu.Fico dodal, že stabilizácia vládnej koalície nebola jednoduchá, ani politicky pekná. „Musel som však reagovať na fakt, že poslanecké kluby Hlasu a SNS stratili sedem poslancov, čo znamenalo aj stratu väčšiny vládnej koalície. Vložil som do procesu stabilizácie vládnej koalície všetky skúsenosti a držal som sa zásady, že je jedno, či je mačka čierna alebo biela, dôležité, aby chytala myši, a že keď do pekla, tak na veľkom bielom koni,“ povedal predseda vlády.Podľa premiéra sa koaličná rada dohodla na všetkých volebných aktoch, vrátane voľby predsedu NR SR a viceguvernéra Národnej banky Slovenska „Schválené by mali byť všetky vládne návrhy zákonov, v prvom čítaní aj návrh novelizácie ústavy ako bariéry nezmyselným liberálnym a progresívnym pokusom v základných kultúrno-etických otázkach. Dohodli sme sa aj na postupe pri rokovaní o návrhoch zákonov predložených poslancami koaličných strán,“ objasnil Fico. Dodal, že rokovanie prebehlo v profesionálnej a konštruktívnej atmosfére.Premiér vyjadril nádej, že končí doba, kedy bola vládna väčšina ohrozená, a zdôraznil potrebu jednoty vo vládnej koalícii tvárou v tvár protivládnym médiám a opozícii.