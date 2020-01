Na úspech Danubia Nanotech v európskej súťaži startupov PowerUp! Challenge môžu nadviazať ďalšie slovenské firmy

EIT InnoEnergy je celoeurópsky investičný fond zameraný na dopad a hľadajúci ďalšiu generáciu jednorožcov v regióne strednej a východnej Európy



15.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský Danubia Nanotech zvíťazil minulý rok v poľskom Krakove v konkurencii 300 startupov z 24 európskych krajín. Aj tento rok môžu v celoeurópskej súťaži zabojovať slovenské startupy, scale-upy a MSP nielen o prestížne ocenenie startup roka, ale aj o miliónové investície.Mladé slovenské firmy, podniky vo fáze škálovania, ale aj MSP z oblasti energetiky majú opäť príležitosť predstaviť svoje inovácie na európskom inovačnom pódiu. Aj tento rok sa môžu prihlásiť do súťaže PowerUp!, ktorá je určená inovatívnym firmám zo strednej a východnej Európy. "Slovensko dosiahlo minulý rok veľký úspech na startupovom poli, keď víťaz slovenského kola Danubia Nanotech uspel a zvíťazil aj v celoeurópskom finále,” dodáva Peter Kolesár, partner v Civitta Slovensko, ktorá zastrešuje PowerUp! Challenge na Slovensku. Danubia Nanotech sa presadil so svojim grafénovým teplotným senzorom, ktorý má uplatnenie napríklad v elektromobiloch.Vďaka PowerUp! Challenge, ktorú organizuje InnoEnergy, môžu vyhrať startupy aj finančnú cenu až do výšky 65 000 EUR a titul Startup roka. Okrem toho získavajú súťažiaci účasť v programe Business Bootcamps©, v ktorom môžu získať pomoc od medzinárodných odborníkov z praxe, a to v oblastiach ako sú strategické plánovanie, prezentačné zručnosti, či ochrana duševného vlastníctva. Do súťaže sa môžu začínajúce firmy prihlásiť elektronicky do 5. marca 2020 na webovej stránke InnoEnergy https://powerup.innoenergy.com . Záujemcovia zo Slovenska môžu kontaktovať aj tím Civitta Slovensko Spoločnosť InnoEnergy pôsobí ako "smart" investor a platforma akcelerujúca inovatívny projekty, ktoré chcú svojou inováciou spraviť globálny dopad a prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. Spoločnosti, ktoré uspejú a dostanú sa do siete InnoEnergy, získajú okrem iného pomoc pri technologickom rozvoji, plánovaní pilotov, ale aj pri vstupe na medzinárodný trh a získavaní financovania.Jedným z príkladov investícií spoločnosti InnoEnergy je Northvolt, najväčší výrobca li-ion batérií v Európe, v súčasnosti hodnotený už na úrovni 1,6 miliardy EUR. Ešte v roku 2016, predtým ako sa Northvoltu podarilo presadiť na trhu, oslovili InnoEnergy jeho zakladatelia, dvaja bývalí top manažéri spoločnosti Tesla - Peter Carlsson a Paolo Cerruti. Na rozdiel od klasickej nízkonákladovej výroby batérií v Ázii stavia spoločnosť Northvolt svoj biznis na špičkových technológiách využívajúcich obnoviteľné energie.Len nedávno získal Northvolt od Európskej investičnej banky 350 miliónov EUR a v súčasnosti stavia dva najväčšie továrne na výrobu batérií. Prvým je Northvolt Ett v Skellefteå, ktorý sa nachádza blízko polárneho kruhu, a druhým Northvolt Zwei v Dolné Sasko.PowerUp! Challenge dáva príležitosť firmám zo strednej a východnej Európy, aby sa podobne ako Northvolt stali ďalším jednorožcom v portfóliu InnoEnergy. Výzva je otvorená pre podnikateľov vo všetkých fázach rozvoja. Nezáleží na tom, či máte len nápad, hľadáte ďalšieho zákazníka alebo plánujete rozšírenie trhu. Tematickými oblasťami sú energetika, mobilita, čisté technológie, inteligentné mestá, no výzva je otvorená pre všetky nové a jedinečné nápady.Inzercia