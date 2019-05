Na úvodný volejbalový zraz prišlo 15 hráčok, v nominácii aj Erteltová

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Púchov 3. mája (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky sa v piatok popoludní zišli v Púchove na úvodnom zraze pred prvou časťou sezóny, počas ktorej sa predstavia v Zlatej európskej lige proti Češkám, Ukrajinkám a Švédkam. Trénerovi Marcovi Fenogliovi sa v piatok hlásilo 15 z 19 nominovaných hráčok, taliansky kormidelník otvoril zraz spoločne s prezidentom Slovenskej volejbalovej federácie Martinom Kraščeničom a športovým riaditeľom Marekom Rojkom.povedal pre svf.sk Rojko. V nominácii na poslednú chvíľu prišlo k jednej zmene, nahrávačku Luciu Sedláčkovú nahradila jej klubová spoluhráčka z VTC Pezinok Bilíkova Ella Erteltová, ktorá sa k tímu pripojí v pondelok napoludnie.doplnil Rojko.Slovenky týždeň pred štartom Zlatej európskej ligy čakajú dva prípravné súboje proti Maďarkám v Budapešti (18. - 19. 5.). V A-skupine Zlatej EL sa slovenské volejbalistky predstavia v domácom prostredí v prvej polovici júna: v sobotu 1. 6. o 15.00 h v Nitre proti Švédkam, v stredu 12. 6. o 20.00 h v Humennom proti Češkám a v sobotu 15. 6. o 15.30 h v Poprade proti Ukrajinkám. Tieto súboje budú súčasťou reprezentačných dvojzápasov). Všetkých šesť duelov prinesie RTVS v priamych prenosoch na Dvojke, čo sa podpísalo pod mierne úpravy pôvodných časov začiatkov stretnutí.Na turnaj Final Four do Chorvátska (21. - 22. 6.) postúpia víťazky troch základných skupín, v prípade triumfu Chorvátok v skupine aj najlepšie družstvo z druhých priečok. V druhej časti reprezentačnej sezóny čaká Slovenky vrchol v podobe domácich zápasov na majstrovstvách Európy, ktoré sa v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu uskutočnia od 23. augusta do 1. septembra. Slovenské reprezentantky budú v D-skupine čeliť Rusku, Nemecku, Bielorusku, Španielsku a Švajčiarsku, do osemfinále postúpia štyria najlepší.