Na väčšine územia Slovenska hrozí sneženie a poľadovica, meteorológovia vydali výstrahy

26.11.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred snežením a poľadovicou na väčšine Slovenska.Ako informuje na svojej webovej stránke, meteorologická výstraha prvého stupňa pred snežením platí od piatka od 15:00 do soboty 27. novembra do 02:00. Výstraha pred poľadovicou zasa platí od piatkovej polnoci do soboty do 9:00.