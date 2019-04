Na veľtrhu práce v Nitre ponúkajú zamestnávatelia 25.000 voľných miest

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 16. apríla (TASR) – Približne 25.000 voľných pracovných miest ponúkajú záujemcom o prácu vystavovatelia na Veľtrhu práce - Job Expo, ktorý sa začal v utorok v Nitre. Počas dvoch dní sa na výstavisku stretáva 227 vystavovateľov, 169 slovenských a 58 zahraničných zamestnávateľov. Z celkovej ponuky voľných pracovných miest je 7940 od slovenských zamestnávateľov, viac ako 15.000 voľných pracovných miest na pracovných portáloch a 2252 zahraničných pracovných miest. Najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Súčasťou deviateho ročníka veľtrhu práce je 21. medzinárodná burza práce European Job Days 2019.Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera (Smer-SD) je súčasná situácia na trhu práce diametrálne odlišná od situácie pred deviatimi rokmi, keď mal Veľtrh práce Job Expo svoju premiéru. „Miera evidovanej nezamestnanosti sa v tom období pohybovala na úrovni 13 percent. Vo februári tohto roka dosahovala 5,16 percenta. Pred deviatimi rokmi bolo v evidencii uchádzačov o prácu 390.000 ľudí, vo februári tohto roka to bolo 147.000 ľudí. Marcové výsledky sú ešte lepšie, pretože sa už prejavujú sezónne práce,“ povedal Richter. Podľa jeho slov by sa miera nezamestnanosti mala do konca prvého polroka tohto roka dostať pod hranicu štyroch percent.Najnižšia miera nezamestnanosti je v súčasnosti v Trnavskom samosprávnom kraji, pohybuje sa na úrovni 2,44 percenta. V Bratislavskom samosprávnom kraji dosahuje 2,74 percenta a pod tri percentá sa dostal aj Trenčiansky samosprávny kraj s 2,98-percentnou mierou nezamestnanosti, informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič. Najviac nezamestnaných je na východe Slovenska. V Košickom samosprávnom kraji dosiahla miera nezamestnanosti 8,23 percenta, v Prešovskom samosprávnom kraji 8,98 percenta.Medzi vystavovateľmi na nitrianskom výstavisku nechýbajú vzdelávacie agentúry a poradenské organizácie, ktoré ponúkajú širokú paletu služieb. Ich súčasťou je poradenstvo pre zdravotne postihnutých, pracovno-právne poradenstvo, kariérové poradenstvo, testovanie tzv. mäkkých zručností, jazykových, počítačových zručností až po hodnotenie osobnosti.Veľtrh práce Job Expo 2019 je určený nielen nezamestnaným, ktorí si hľadajú prácu, ale aj pre generáciu vstupujúcu na trh práce v budúcnosti alebo chystajúcu sa na prípravu na povolanie. Okrem ponuky pracovných miest je súčasťou podujatia aj približne 146 sprievodných podujatí, workshopov a prezentácií zabezpečených partnermi a vystavovateľmi podujatia, z toho 37 v oblasti zamestnávania a života v krajinách Európskej únie (EÚ)/Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS).Počas podujatia sú návštevníkom v stánku ústredia práce poskytované odborné poradenské služby a informácie v oblasti realizovaných projektov a programov aktívnej politiky trhu práce, ako sú vzdelávanie, rekvalifikácie, absolventská prax, národné a regionálne projekty. Záujemcovia získajú prehľad o podmienkach zapojenia sa do jednotlivých aktivít na úradoch, v oblasti sprostredkovania zamestnania, ako aj v oblasti správneho konania.