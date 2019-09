Na viacerých miestach v Bratislave treba stále počítať s kolónami

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 3. septembra (TASR) – Doprava v Bratislave je na mnohých miestach spomalená a tvoria sa kolóny. Dôvodom sú aj viaceré nehody. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.Nehodu dokumentujú napríklad na Bajkalskej ulici pred podjazdom pod Prievozskou ulicou od Prístavného mosta. Blokovaný je jeden jazdný pruh, na mieste sa tvorí kolóna. Nehoda sa ráno stala aj na Slovnaftskej pred obchodným domom smerom z centra. Blokovaný je tiež jeden jazdný pruh, vodiči sa môžu nárazovo zdržať. Obdobne so zdržaním treba pre nehodu počítať aj na križovatke Veternicovej a Majerníkovej ulice.Zhruba polhodinu si v kolóne postoja vodiči aj na diaľnici D1 od Zlatých pieskov po Prístavný most, na Ulici Svornosti či Račianskej ulici smerom do mesta.