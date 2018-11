Na vianočnom koncerte IMT Smile si s I.Táslerom zaspieva aj raper Kali

IMT Smile s Kalim. Foto: Archív IMT Smile Foto: Archív IMT Smile

Bratislava 14. novembra (TASR) – V závere októbra vydala úspešná skupina IMT Smile nový album Budeme to stále my. Debutovým singlom bola rovnomenná skladba, druhým singlom je song Poď so mnou, v ktorom si s Ivanom Táslerom zaspieval aj raper Kali. Video sa v priebehu krátkej doby stalo hitom internetu a často ho počuť aj zo slovenských rádií. Pre veľký úspech si IMT Smile rapera pozvali aj na prvý zo svojich piatich vianočných koncertov na Mikuláša do Bratislavy. TASR informovala PR manažérka Ľuba Svatá.Už 6. decembra začínajú IMT Smile sériu piatich veľkolepých vianočných koncertov v bratislavskej Inchebe a v Steel Arene v Košiciach. Pôvodne malo ísť o dva koncerty v hlavnom meste a jeden koncert v Košiciach. Keďže aj tentokrát je o vstupenky veľký záujem, IMT Smile pridali po jednom koncerte v oboch mestách.Pôvodný prvý koncert 7. decembra v bratislavskej Inchebe je už vypredaný, fanúšikovia si môžu kúpiť vstupenku na koncerty 6. a 8. decembra, v Košiciach je situácia podobná, na prvý z koncertov 14. decembra je už k dispozícii iba málo vstupeniek, na pridaný koncert 15. decembra sú vstupenky stále k dispozícii.IMT Smile sú známi tým, že svojim divákom vždy pripravia veľkolepý hudobný program plný zábavy a obľúbených hitov. Ich vystúpenia však nie sú iba o kvalitnom hudobnom zážitku, ale aj o obrovskej energii. Často si na pódium pozývajú aj známych hudobných hostí. Inak tomu nie je ani tentokrát. Na prvom koncerte v Bratislave, ktorý bude 6. 12. si s IMT Smile zaspieva aj raper Kali. Môže za to práve ich úspešná spolupráca na nedávnom singli Poď so mnou, ktorý si vyslúžil veľmi pozitívne fanúšikovské reakcie. Na YouTube ho počas troch týždňov videlo už vyše 1,6 milióna ľudí. Napriek tomu, že aj Kali je v tomto období veľmi vyťažený, IMT Smile sa podarilo vybaviť jeho účinkovanie aspoň na tomto jednom koncerte. Návštevníci koncertu s termínom na Mikuláša si tak budú môcť vychutnať ich spoločnú novinku naživo. Okrem toho si pre nich prichystali aj ďalšie prekvapenie.Okrem tejto skladby sa v rádiách neskutočne darí aj pesničke Budeme to stále my, ktorá je už dlhé mesiace najhranejšou slovenskou skladbou. V našom éteri aj na internete má nevídaný úspech aj ich minuloročný hit Hej, sokoly! Titulná pieseň k filmu Čiara, na ktorej spolupracovali s Ondrejom Kandráčom, má totiž na YouTube už vyše 10 miliónov videní, čo je nielen u nás mega úspech.Aj keď veľa ľudí preferuje streamovacie služby a svoje obľúbené songy počúvajú skôr cez elektronické médiá, stále existuje množstvo hudobných fanúšikov, ktorí si hudbu radšej vypočujú z tradičných CD nosičov. Dôkazom je aj nový album IMT Smile Budeme to stále my, ktorý sa veľmi dobre predáva a to najmä v tomto predvianočnom období.