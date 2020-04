Na vnútorných hraniciach Slovenska sa obnoví kontrola, strážená bude aj „zelená hranica“

Sprísnia sa podmienky

Použiť sa dá viacero priechodov

6.4.2020 (Webnoviny.sk) - Kontrola na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky s Rakúskom, Maďarskom, Českou republikou a Poľskom sa obnovuje v období od 8. do 17. apríla. Uvádza sa to v návrhu rezortu vnútra, ktorý v pondelok odobrila vláda.Vnútorné hranice SR sa podľa návrhu môžu počas trvania dočasného obnovenia kontrol prekračovať iba na vybraných hraničných priechodoch.„V súčasnosti sa z dôvodu šírenia koronavírusu uplatňujú policajno-zdravotné kontroly na hraničných priechodoch na vnútorných hraniciach SR. Týmto však nie je možné zabezpečiť účinné opatrenia na miestach mimo týchto hraničných priechodov, na tzv. „zelenej hranici“, ktorá môže byť aj naďalej voľne prekračovaná,“ uvádza v dôvodovej správe ministerstvo vnútra.Dočasným obnovením kontrol na vnútorných hraniciach SR sa podľa rezortu vnútra sprísnia podmienky ich prekračovania, čoho cieľom by mala byť eliminácia alebo aspoň výrazné obmedzenie šírenia ochorenia Covid-19.„Dočasné obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach SR v súlade s článkom 28 Kódexu schengenských hraníc je možné najviac na 10 dní, pričom ho možno predĺžiť o ďalších 20, a to aj opakovane,“ konštatuje ministerstvo vnútra. Opatrenie má nadobudnúť účinnosť v stredu 8. apríla.Hranice SR bude podľa nariadenia možné prekročiť na priechodoch Bratislava – Jarovce – Kittsee (diaľnica), Bratislava – Jarovce - Kittsee (stará cesta), Bratislava – Petržalka – Berg a Moravský Svätý Ján - Hohenau s Rakúskom.Na priechodoch Trstená – Chyžné a Vyšný Komárnik - Barwinek bude možné prekročiť hranice s Poľskom a priechodmi Svrčinovec – Mosty u Jablunkova, Makov – Bílá-Bumbálka, Horné Srnie – Brumov-Bylnice, Drietoma – Starý Hrozenkov, Moravské Lieskové – Strání, Lysá pod Makytou – Střelná, Vrbovce – Velká nad Veličkou, Brodské – Břeclav (diaľnica), Holíč – Hodonín a Skalica – Sudoměřice (nová cesta) s ČR.Hranice s Maďarskom sa budú dať prekročiť na priechodoch Bratislava Čunovo – Rajka (diaľnica), Medveďov – Vámosszabadi, Komárno – Komárom, Štúrovo – Esztergom, Šahy – Parassapuszta, Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat, Šiatorská Bukovinka – Salgótarján, Kráľ – Bánréve, Milhosť – Tornyosnémeti (cesta I/17), Milhosť – Tornyosnémeti cesta (cesta R4) a Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cestný priechod).K vstupu na územie SR môžu slúžiť aj letiská v Bratislave, Košiciach, Poprade, Sliači, Žiline, Piešťanoch, Prievidzi, Nitre a v Jasnej.