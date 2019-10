Na vodiča kamióna s 39 mŕtvolami uvalili väzbu do 25. novembra

Na snímke policajní forenzní vyšetrovatelia skúmajú nákladné auto, v ktorom našli 39 mŕtvych osôb v priemyselnom parku 23. októbra 2019 v britskom grófstve Essex. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 28. októbra (TASR) - Vodič kamióna, ktorého obvinili zo zabitia po tom, ako sa v jeho návese v anglickom grófstve Essex našlo 39 mŕtvych tiel, sa v pondelok objavil na súde cez videospojenie. Súd v meste Chelmsford uvalil na Mauricea Robinsona väzbu do 25. novembra, keď je v pláne pojednávanie na londýnskom trestnom súde Old Bailey, na ktorom prizná alebo neprizná svoju vinu, informovala televízna stanica Sky News.Dvadsaťpäťročný Robinson zo Severného Írska nepožiadal cez videospojenie z väzby o prepustenie na kauciu. V sobotu ho obvinili zo zabitia v 39 prípadoch, zo sprisahania s cieľom obchodovania s ľuďmi, zo sprisahania s cieľom napomáhať nelegálnej migrácii a z prania špinavých peňazí.Troch ďalších ľudí zatkli pre podozrenie zo zabitia a sprisahania s cieľom obchodovania s ľuďmi, ale prepustili ich na kauciu, uviedla v nedeľu polícia v Essexe.Telá 39 osôb objavili v stredu vo vychladenom kontajnerovom návese kamióna v priemyselnom parku Waterglade v meste Grays, v grófstve Essex, neďaleko Londýna.Miestna polícia najprv vyhlásila, že všetky obete sú čínski občania. V piatok však britské médií priniesli informáciu, že prinajmenšom tri obete — dve ženy a jeden muž — by mohli pochádzať z Vietnamu. U mnohých obetí sa nenašli doklady totožnosti, čo sťažuje ich identifikáciu.Vietnam v pondelok informoval, že dostal od britských úradov dokumenty o štyroch osobách nájdených v návese kamióna. Dokumenty by mali pomôcť pri identifikácii obetí. Agentúra AP pripomína, že 24 vietnamských rodín hlásilo nezvestných príbuzných, o ktorých vyjadrujú obavy, že by mohli byť medzi mŕtvymi telami.