Na všetky typy pomoci počas pandémie použilo ministerstvo práce už vyše pol miliardy eur

Zvyšné peniaze môžu ešte využiť

Najviac zasiahnutý bol gastro biznis

1.7.2020 (Webnoviny.sk) - Na všetky typy pomoci použilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už 515 mil. eur. Po rokovaní vlády to uviedol šéf rezortu práce Milan Krajniak Pôvodné prepočty pomoci, a teda, koľko ľudí má zasiahnuť, boli zhruba jeden milión ľudí, čo už rezort prekročil."Chválabohu, že sa nenaplnil taliansky scenár. Po zhruba šiestich týždňoch sme sa mohli začať otvárať a percento zavretia ekonomiky bolo oveľa menšie," dodal.Tým, že rámec nie je vyčerpaný, peniaze podľa ministra môžu využívať aj po skončení núdzového stavu v ekonomike počas toho, kým trvá mimoriadna situácia."Čo sa týka navýšenia pomoci, preferujem iný spôsob navýšenia pomoci, a to taký, že vytvoríme nové ďalšie schémy, ktoré budú môcť čerpať aj tí, ktorí čerpajú jedna až päť," povedal minister.Je to totiž podľa neho z technického hľadiska jednoduchšie. Verí, že sa o tom rozhodne do 15. júla.Ako minister dodal, 70 % ekonomiky nebolo postihnuté ekonomickou krízou, lebo sa podarilo ráznymi krokmi v epidemiologických opatreniach spôsobiť to, že firmy, ktoré zamestnávajú najviac zamestnancov, nemuseli zatvárať výrobu pre karanténu.Najviac zasiahnutých bolo približne 160-tisíc ľudí, ktorí pracovali v sektore služieb, najmä v gastro biznise."Od dnešného dňa si budú môcť vyberať podľa toho, čo im najviac vyhovuje. Ak majú prácu pre svojich zamestnancov, že vyrábajú, lebo už majú zákazku, ale ešte nemajú keš, môžu prejsť na pokles tržieb, kde dostávajú dotáciu na každého zamestnanca. Ak chcú ísť na klasický kurzarbeit, môžu naň ísť," uzavrel minister Krajniak.