Na vybavenie hlasovacieho preukazu pred prvým kolom prezidentských volieb zostávajú už len posledné dni

Hlasovací preukaz má výhodu

Začne sa volebné moratórium

Zakazuje sa politická propagácia

19.3.2024 (SITA.sk) - Hlasovací preukaz pred prvým kolom voľby prezidenta SR si môžu voliči vybaviť najneskôr v 22. marca.Ako informuje tlačový odbor Ministerstva vnútra SR (MV SR) , požiadať oň môžu obec trvalého pobytu počas jej úradných hodín.V prípade druhého kola volieb uplynie termín na vybavenie hlasovacieho preukazu 5. apríla.Volič s trvalým pobytom na Slovensku môže voliť v okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu. Hlasovací preukaz oprávňuje na hlasovanie v ktoromkoľvek volebnom okrsku.Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže hlasovať do prenosnej volebnej schránky.„Požiadať o ňu je potrebné obec a v deň konania volieb príslušnú okrskovú volebnú komisiu," uvádza ministerstvo.Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na základe platného slovenského cestovného pasu. Zároveň predloží čestné vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí.Volebná kampaň pred prvým kolom voľby prezidenta SR sa končí v stredu 20. marca.„Od štvrtka 21. marca až do skončenia hlasovania platí volebné moratórium, počas ktorého nemôžu kandidáti na prezidenta viesť volebnú kampaň," upozorňuje ministerstvo s tým, že zakázané je zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky a volebných ankiet.Zakazuje sa tiež zverejňovať informácie o kandidátoch na prezidenta v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických a neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve. RTVS a vysielatelia s licenciou majú počas moratória zakázané vysielanie politickej propagácie. V prípade konania druhého kola volieb sa skončí volebná kampaň 3. apríla o 23:59.