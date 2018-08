Na východe KĽDR sa po druhý raz stretli rozdelené rodiny z oboch Kóreí

Juhokórejčania sa vydali na stretnutie s rodinami žijúcimi v Severnej Kórei, 20. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 24. augusta (TASR) - V Diamantových horách na východe Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) sa v piatok stretli rodiny rozdelené vojnou na Kórejskom polostrove v rokoch 1950-53. Išlo o druhé kolo takýchto stretnutí v tomto týždni.Viac ako 300 Juhokórejčanov z 81 rodín sa zišlo so svojimi príbuznými. Stretnutia sprevádzali slzy a výkriky radosti. Počas nasledujúcich troch dní sa zídu šesťkrát a celkovo by mali spolu stráviť 11 hodín. Podobné trojdňové kolo stretnutí sa skončilo v stredu.Agentúra AP opisovala, ako 85-ročná Severokórejčanka vzlykala, keď dotýkala tváre svojej 100-ročnej sestry z Južnej Kórey. Dvaja striebrovlasí bratia-osemdesiatnici takisto pri stretnutí plakali v obkolesení ďalších príbuzných.Podujatie je výsledkom dohody z aprílového summitu najvyšších predstaviteľov oboch krajín. Tohtotýždňové stretnutia sú prvými svojho druhu od októbra 2015. Od historicky prvého medzikórejského summitu v roku 2000 sa uskutočnilo už 20 kôl stretnutí rozdelených rodín.Ide o veľmi emotívne udalosti - pre mnohých starších Kórejčanov je to posledná šanca vidieť svojich odlúčených, často aj najbližších príbuzných.Obe Kórey sú technicky stále vo vojnovom stave, keďže konflikt sa ukončil iba prímerím a nie mierovou dohodou.