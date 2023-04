Na východe krajiny sa už začali protiofenzívne opatrenia ukrajinskej armády

Komplexná akcia

Rozhodnutia v krátkom čase

19.4.2023 (SITA.sk) - Na východe Ukrajiny už trvajú protiofenzívne akcie ukrajinských ozbrojených síl. Ako informuje web Ukrajinská pravda, tvrdí to námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová Tá uviedla, že protiofenzíva by sa nemala zredukovať na nejaké aktívne útočné akcie a konkrétne dátumy. Podotkla, že predstavuje komplex opatrení a niektoré sa už začali vo východnej časti krajiny.„Netreba verejne redukovať protiofenzívu len na nejaké aktívne útočné akcie, pretože strategickým cieľom ozbrojených síl je oslobodiť všetky naše územia a zastaviť nepriateľa pri jeho útočných akciách,“ povedala Maľarová.Doplnila taktiež, že opatrenia zahŕňajú prípravu techniky, ľudí, záloh, formovanie taktiky vrátane plánov A, B či C. „Treba si uvedomiť, že takéto rozhodnutia sa robia vo veľmi krátkom čase, nie za mesiac či dva.“„Plán je nakoniec zvolený tak, aby nepriateľ nemohol reagovať. Musíte pochopiť, že dnes ozbrojené sily nepripravujú jednu vec konkrétnym smerom,“ skonštatovala Maľarová.