Na východe Mexika zavraždili ďalšieho novinára

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 17. mája (TASR) - Mexického investigatívneho novinára Francisca Romera, ktorý sa zaoberal organizovaným zločinom a politickými kauzami, našli v stredu mŕtveho v letovisku Playa del Carmen na východe Mexika. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.Romera, ktorý bol zaradený do vládneho programu na ochranu novinárov a politických aktivistov, našli ležať v kaluži krvi na chodníku pred barom v jednej zo štvrtí Playa del Carmen, ktoré bolo jeho domovským mestom. V minulosti dostal Romero v súvislosti so svojou prácou viacero výhražných e-mailov.Romero pracoval pre niekoľko internetových spravodajských serverov vrátane stránky Playa News Aquí y Ahora, ktorej riaditeľa a zakladateľa Rubéna Pata Cauicha zastrelil neznámy páchateľ v júli 2018. Ešte koncom júna toho istého roku zavraždili ďalšieho novinára pracujúceho pre túto stránku Josého Guadalupa Chana Dziba. Po násilnej smrti svojich dvoch kolegov bol Romero zaradený do programu na ochranu novinárov.Od začiatku tohto roka je Romero piatym novinárom, ktorého v Mexiku zavraždili. Mexiko je pre pracovníkov médií jednou z najnebezpečnejších krajín na svete.