Na východe Slovenska budú jazdiť nové bibliobusy, ponúkať budú čitateľom tisíce kníh – VIDEO, FOTO

Vybrať si môžu zo 6 000 kníh

Skúsenosti sú pozitívne

Súčasťou budú aj kultúrne podujatia

16.12.2024 (SITA.sk) - Čitateľská verejnosť na východe Slovenska sa môže tešiť na nové pojazdné knižnice , tzv. bibliobusy. Premávať budú v regiónoch Svidník, Stropkov, Poprad, Kežmarok a Levoča. Lákadlom je takmer 6 000 kníh, ktoré budú k dispozícii aj v menej dostupných oblastiach, a zároveň možnosť využívať knižnično-informačné služby priamo v obciach.Ako informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) , Podduklianska knižnica vo Svidníku, ktorá prevádzkovala historicky prvý a jediný bibliobus na Slovensku, vymenila po viac ako 30 rokoch svoje dosluhujúce vozidlo za novšie, a pridali k nemu aj ďalšie pre Podtatranskú knižnicu v Poprade.Investícia do nových bibliobusov bola vo výške 86-tisíc eur vrátane technologického vybavenia a kníh.„Teší ma, že sme mohli doručiť vzdelanie a múdrosť v podobe kníh do odľahlých obcí, kde je možno slabšia dostupnosť. Mali sme skúsenosť s bibliobusom v okrese Svidník, kde jazdila stará žltá Karosa. Tá nám dožila, preto sme sa rozhodli využiť autobusy od našich dopravcov, ktoré sme zrenovovali. Dôležité je, že vďaka týmto pojazdným knižniciam sa zlepší dostupnosť ku knihám v celom kraji, čo je pomerne unikátna záležitosť,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Návštevníci si môžu vybrať spomedzi 6 000 titulov, ktorými špeciálne vybavené autobusy dohromady disponujú. Posádku bibliobusu tvorí knihovník-vodič, v Poprade dokonca vodička.Bibliobus zo Svidníka začne svoju trasu 18. decembra, pričom prvou zastávkou bude obec Kračúnovce (okres Svidník). Celkovo bude služby poskytovať v 56 obciach v okresoch Stropkov a Svidník.„Už 31 rokov obsluhujeme tento región, takže naše skúsenosti s bibliobusom sú veľmi pozitívne. Určite je to dobrá služba, ktorá spĺňa všetky požiadavky našich čitateľov a nášho regiónu. Čitateľ príde do bibliobusu, vypožičia si knihu a o dva týždne alebo o mesiac ju príde vrátiť. Presne ako v knižnici,“ vysvetlil riaditeľ knižnice vo Svidníku Kamil Beňko. Dodal, že vedia priviezť aj knihy na objednávku.Bibliobus Podtatranskej knižnice odštartuje svoju púť 16. decembra v obci Vojňany (okres Kežmarok) a ďalej obslúži obce v okrese Poprad a Levoča. Knižnica na kolesách bude ponúkať svoje služby vždy dva týždne v mesiaci v 41 obciach a siedmich mestských častiach Popradu a Levoče.„K čitateľom budeme tým pádom bližšie, keďže v týchto okresoch je aj veľa stagnujúcich alebo zaniknutých obecných či malých mestských knižníc. Takže sme radi, že s touto službou môžeme prísť až priamo do obcí,“ zdôraznila riaditeľka Podtatranskej knižnice Monika Naštická.Bibliobusy ponúknu aj kultúrne a výchovné podujatia, ako sú slávnostné zápisy prvákov a exkurzie pre deti. Priestor v autobuse umožní návštevníkom prehliadať knižnicu, objednávať knihy online, či využívať knižnično-informačný systém a internet. Pojazdné knižnice tak poskytnú prístup k poznaniu aj v menej dostupných oblastiach.