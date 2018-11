Na východe Sýrie zlikvidovali od pondelka najmenej 65 džihádistov z IS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 7. novembra (TASR) - Najmenej 65 džihádistov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) zomrelo od pondelka na východe Sýrie v dôsledku leteckých útokov medzinárodnej koalície pod vedením Spojených štátov.Informáciu zverejnila v stredu tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).Len v stredu večer prišlo podľa rovnakého zdroja v provincii Dajr az-Zaur o život najmenej 20 džihádistov. Ozbrojenci z IS práve útočili na ropné polia, ktoré sú pod kontrolou Sýrskych demokratických síl (SDF), keď na nich zaútočili spojenecké stroje.Už v pondelok prišlo pri ozbrojených zrážkach o život 17 členov IS, v rovnaký deň a v priebehu utorka sa obeťami leteckých úderov medzinárodnej koalície stalo ďalších 28 džihádistov.