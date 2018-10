Na výjazdovom rokovaní vláda vyčlenila Rožňavu vyše 1,4 milióna eur

Tlačová beseda po skončení výjazdového rokovania vlády SR v Rožňave 24. októbra 2018. Na snímke zľava minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, predseda vlády SR Peter Pellegrini, ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a primátor Rožňavy Pavol Burdiga. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rožňava 24. októbra (TASR) – Dovedna viac ako 1,4 milióna eur vo forme regionálneho príspevku na rekonštrukcie a projekty malého charakteru v mestách a dedinách dostane na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR Rožňavský okres. Uvoľnenie prostriedkov zo štátnej pokladnice odsúhlasil kabinet v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Rožňave.konkretizoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Poslednou položkou, o ktorú bol príspevok zvýšený, je podľa jeho slov suma 10.000 eur pre dva folklórne súbory.Z pôvodne plánovaného príspevku ide najviac financií – 250.000 eur - na rekonštrukciu časti chodníka na Námestí baníkov v Rožňave. Toto mesto dostane aj 50.000 eur na úpravu priestranstva pred fontánou pri baníckych kahancoch a 15.000 eur na rekonštrukciu oplotenia školského ihriska Základnej školy Juraja Hronca. Vláda odsúhlasila aj 30.000 eur pre obec Slavošovce na rekonštrukciu javiska, sociálnych zariadení a vybavenie sály kultúrneho domu, či 35.000 eur pre obec Gočovo na rekonštrukciu chodníka pre peších pozdĺž hlavnej cesty.Ako ďalej premiér zdôraznil, v regióne došlo za posledné dva roky k výraznému poklesu nezamestnanosti.uviedol Pellegrini.Podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) sa v okrese zaviazali vytvoriť prostredníctvom akčného plánu do roku 2020 celkovo 1405 nových pracovných miest.avizoval Richter, podľa ktorého v regióne ubudlo aj 2000 dlhodobo evidovaných nezamestnaných.doplnil.Medzi ďalšími témami rokovania bolo podľa Pellegriniho priestorové usporiadanie štátnej správy. „Napriek tomu, že Rožňava je malé mesto, odbory okresného úradu sídlia v niekoľkých budovách. Preto je daná úloha ministerstvu vnútra, aby v čo najkratšej dobe vyriešilo problém s hľadaním miesta, kde by bola štátna správa umiestnená," povedal premiér s tým, že vhodné priestory na tento účel by sa mali dať nájsť.Členovia kabinetu hovorili tiež o bezpečnostnej situácii v okrese.zakončil Pellegrini.