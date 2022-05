Na výrobe obrnených vozidiel Patria sa budú podľa Naďa podieľať slovenské firmy, poskytne to ľuďom prácu (video)

Kontrakt má širokoregionálny rozmer

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V prvej várke objednali 76 vozidiel

5.5.2022 (Webnoviny.sk) - K výrobe fínskych bojových obrnených vozidiel 8x8 Patria pre Ozbrojené sily SR výrazne prispejú slovenské firmy. Ako na štvrtkovom tlačovom brífingu oznámil minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO), primárnym kontraktorom pre fínskeho partnera na Slovensku bude štátna akciová spoločnosť Konštrukta – Defence so sídlom v Dubnici nad Váhom.„Je to reflexia toho, že dohody sú podpisované na úrovni vlád Slovenska a Fínska. Slovenská vláda chce mať jasnú kontrolu nad celým projektom prostredníctvom štátnej akciovej spoločnosti. Zároveň to prináša istotu bezpečnosti dodávok v prípade krízy pre Ozbrojené sily SR. Aj preto sme trvali na tom, aby veľká časť dodávok na vozidle bola realizovaná na Slovensku," uviedol Naď.Popri spoločnosti Konštrukta – Defence sa na dodávke vozidiel budú podieľať aj ďalšie spoločnosti z Dubnice nad Váhom, firma EVPÚ napríklad zabezpečí vývoj, výrobu a integráciu vežového a zbraňového systému, vyzbrojenie vozidla kanónom bude zasa v réžii spoločnosti ZTS Špeciál.Minister obrany ocenil, že kontrakt má širokoregionálny rozmer, ktorý poskytne prácu aj ľuďom v Moldave nad Bodvou, Skalici či Tisovci. Firma CSM Industry z Tisovca bude mať napríklad na starosti montáž vozidla vrátane výroby trupu a jeho povrchovej úpravy. Ministerstvo obrany obstaráva pre Ozbrojené sily SR celkovo 76 vozidiel, z ktorých je 10 sanitných, 6 veliteľských a zvyšné sú bojové. Prvé vozidlá budú vyrobené priamo vo Fínsku, kde sa budú zamestnanci slovenských spoločností zaúčať pri ich výrobe. Samotnú výrobu priamo na Slovensku Naď očakáva koncom roka 2023.„Verím, že to bude nielen úspešný, ale hlavne dlhodobý príbeh pre slovenský obranný priemysel. V prvej várke sme objednali 76 vozidiel, ale predpokladám, že logicky aj ďalšie vlády, ktoré prídu po tejto vláde, pôjdu pri objednávaní ďalších vozidiel tou istou technológiou, pretože bolo by nezmyselné mať rôzne typy vozidiel v rámci ozbrojených síl," podotkol Naď.Fínska vláda podľa ministerstva obrany predložila najvýhodnejšiu ponuku na obstarávanie 76 kusov bojových obrnených vozidiel 8x8. Slovenská vláda 30. marca poverila ministra obrany na uzavretie zmluvy fínskymi partnermi do konca septembra. Náklady na obstarávanie spolu s predpokladanými nákladmi na infraštruktúru a muníciu je viac ako 447,6 milióna eur s DPH.