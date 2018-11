Na výstavbu D4 a R7 sa bez povolení ťažia tony štrku, tvrdia aktivisti

Križovatke Triblavina na diaľnici D1 Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) – Pre výstavbu bratislavského obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 sa zo zemníkov v Moste pri Bratislave a Tomášove v okrese Senec ťažia bez vyňatia z pôdneho fondu a bez povolenia banského úradu tony štrku. Na piatkovej tlačovej konferencii na to upozornili zástupcovia občianskeho združenia (OZ) Triblavina. V pondelok (5. 11.) preto chcú podať na prokuratúru a políciu trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.Aktivisti uviedli, že dostali od obyvateľov Mosta pri Bratislave podnet, v ktorom upozorňujú na ťažbu v zemníkoch.povedal Milan Grožaj z OZ Triblavina. Legálne by to podľa neho bolo jedine v prípade, ak by sa to týkalo verejnoprospešnej stavby, muselo by to byť však uvedené v stavebnom povolení.podotkol Grožaj. Stavebník D4 a R7 podľa neho len z tohto jedného katastra vyťažil 1,2 milióna kubických metrov štrkopiesku a nezaplatil poplatky a ani DPH.Aktivisti tvrdia, že podobná ťažba je pripravovaná aj v ďalších 16 zemníkoch v okolí Bratislavy. Rozhodli sa preto podať trestné oznámenie a podnet na Európsku investičnú banku.podotklo OZ Triblavina.Konzorcium, ktoré bratislavský obchvat stavia, čelí taktiež podozreniu, že sa na úsek stavby vyváža kontaminovaná zemina. Stavebník pre TASR nedávno uviedol, že materiál používaný na stavbu bratislavského obchvatu disponuje platnými certifikátmi kvality zohľadňujúcimi všetky príslušné normy jeho použitia. Materiál, ktorý sa dováža na výstavbu bratislavského obchvatu, je podľa konzorcia zazmluvnený od viacerých subdodávateľov.deklaruje stavebník.