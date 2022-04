Na využívanie eurofondov pre marginalizované skupiny by mal dozerať splnomocnenec pre Rómov

Vyplýva to z navrhovanej novely zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Podľa materiálu predloženého do medzirezortného pripomienkového konania je dôvodom návrhu skutočnosť, že úrad splnomocnenca prešiel z pôsobnosti rezortu vnútra, ktorý mal agendu na starosti práve pod úrad vlády.

Navrhované opatrenie

Riešenie záležitostí rómskych komunít

2.4.2022 (Webnoviny.sk) -„Uvedeným spôsobom sa vytvára právne prostredie pre efektívny výkon koordinačnej funkcie splnomocnenca v rozsahu právnych úkonov a poukazovania transferov verejných zdrojov v oblasti inklúzie Rómov," konštatuje dokument. Navrhované opatrenie by malo nadobudnúť účinnosť od prvého novembra.ÚSVRK prešiel minulý rok z Ministerstva vnútra SR pod Úrad vlády SR , pričom pod ministerstvom fungoval od roku 2012. Za ten čas sa vo vedení vystriedali štyria splnomocnenci.Peter Pollák pôsobil ako splnomocnenec v rokoch 2012 až 2016, Ábel Ravasz v období od roku 2016 do roku 2020 a Andrea Bučková od roku 2020 do 2021. Momentálne je na čele úradu Ján Hero ÚSVRK je poradným orgánom vlády pre problematiku rómskych komunít na Slovensku.Plní úlohy zamerané na riešenie záležitostí rómskych komunít a vytvára systémové opatrenia na zlepšenie postavenia a ich integráciu do spoločnosti, osobitne v oblasti tvorby, realizácie a koordinácie efektívnejších politík a realizácie systémových opatrení, zameraných na prevenciu sociálneho vylúčenia rómskych komunít a podporu ich začleňovania do spoločnosti.