Na výzore záleží. Pravá Treska v majonéze musí byť „strapatá“

Zrodená na Slovensku

Dobrá Treska je na pohľad strapatá a zamatová

Košická kvalita a retro chuť víťazí

Verní tradičným slovenským receptúram

3.3.2023 (SITA.sk) -Tento rok je rokom tridsiateho výročia samostatnosti Slovenska. Na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia sa tak skončilo viac než 70 rokov písania spoločnej histórie Čechov a Slovákov. Hoci máme stále veľa spoločného, v mnohých veciach sa líšime. Nie nadarmo jedno zo slovenských prísloví hovorí: "Iný kraj, iný mrav." Oba národy sú na vlastné špecifiká a tradície, medzi ktoré bezpochyby partia národné jedlá, právom hrdé.Česká a slovenská kuchyňa sú vďaka spoločnej minulosti nielen v jednej republike, ale aj v jednej monarchii, úzko prepojené s rakúskou či s maďarskou kuchyňou. Na druhej strane, viedenskú a rakúsku kuchyňu ovplyvnili české a slovenské kuchárky, ktoré tam varili. Predsa sa dá nájsť niekoľko jedál, ktorými sa Česi a Slováci pýšia samostatne. Napríklad sviečková na smotane je výhradným národným gastronomickým klenotom našich susedov. Ani halušky s voňavou bryndzou a slaninou sa nemajú za čo hanbiť. Náš národ si ich obľúbil vďaka valachom z Rumunska. Boli také populárne, že ich ľudia začali pasovať za národné jedlo. Či už jeden, alebo druhý pokrm, však často nájdeme na jedálničku oboch krajín. Veľmi špecifickým jedlom, ktoré saje Treska v majonéze. Jej poslaním bolo výživovo nasýtiť povojnovo zdecimované obyvateľstvo, mäsa bolo vtedy málo. Šalát z tresky veľmi rýchlo prirástol k srdcu najmä ľuďom spod Tatier a platí to aj dnes. Treska sa za komunistického režimu predávala viac-menej výhradne na Slovensku, v Česku len v Ostrave, kde si ju vyžiadali miestni Slováci, ktorí pracovali v miestnych baniach. Aj dnes RYBA Košice exportujev majonéze aj do zahraničia, najmä pre Slovákov žijúcich v cudzine.V supermarketoch sa nachádzajú rôzne "špeciálne" tresky, okrem klasických tresiek aj jogurtové, vegánske či šalátové verzie a jej mazľavé napodobneniny zo sleďov. V záplave desiatok produktov je veľmi nápomocné vedieť, ako rozpoznať pravú tradičnú tresku. To, čo tvorí názov výrobku, je práve ryba, z ktorej je vyrobená - Treska. Biele chudé mäso z tresky a jeho masívna svalovina, ktorá patrí do šalátu pre svoju nenahraditeľnú štruktúru a farbu mäsa. Už na oko sú, ktoré jej spolu s lahodnou majonézou dodávajú typickýJe na pohľad zamatová, nemá byť lesklá od oleja a mazľavá z nekvalitných rýb.hovorí generálny riaditeľ TAURIS GROUP Richard Dudadodáva Duda.Túto národnú pochúťku oceňujú aj odborníci z Asociácie spotrebiteľov v SR, ktorá v známom Test Magazíne nedávno testovala celkovo desať rôznych tresiek. Košická Treska Exklusiv a Treskoslovenská Treska obsadili prvé miesta za vynikajúce výsledky senzorických a laboratórnych testov. Obsahujú 100-percentné mäso z tresiek, čím sa spomedzi všetkých testovaných značiek najviac približujú pôvodnej československej norme z roku 1958. Navyše neobsahujú umelé sladidlá a svojím zložením sú vhodné aj pre celiatikov., kde ovládla kategóriu Lahôdky.uzatvára Duda.Informačný servis