Na výzvu na podporu opatrovateľskej služby pôjde o 19 mil. eur viac

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) – O takmer 16 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a takmer o 3 milióny zo štátneho rozpočtu boli aktuálne zvýšené financie na výzvu na podporu opatrovateľskej služby prostredníctvom dopytovo-orientovaného projektu. Médiá o tom v piatok informovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá ju vyhlásila koncom júna.Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy mohli žiadatelia predkladať od 17. augusta.zhrnul generálny riaditeľ agentúry Martin Ružička. Celkovo je na podporu opatrovateľských služieb vyčlenených viac ako 60 miliónov zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR.Zároveň majú záujemcovia viac času na prípravu projektov. Ak sa chcú zapojiť do 2. kola, musia stihnúť podať svoj projekt do 9. novembra, a v rámci 3. kola do 7. januára 2019. Projekty budú hodnotené externe, priblížila agentúra.Do výzvy sa môžu zapojiť záujemcovia, verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb z celého Slovenska vrátane Bratislavského kraja.uviedol Ružička.Podpora opatrovateľskej služby spočíva v príspevku na mzdu opatrovateľky vo výške 570 eur na jedno pracovné miesto.