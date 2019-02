Na Winter Classic s veľkým zážitkom, odniesli si ho hráči i diváci

Na archívnej snímke slovenská hokejová legenda Miroslav Šatan. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 2. februára (TASR) - Hokejový Kaufland Winter Classic Games 2019 ožil na Slovensku a na banskobystrických Štiavničkách na štadióne VŠC Dukla zažil historickú premiéru. V sobotu bol pod holým nebom v znamení Súboja legiend a originálnych súťaží zručností. V oboch tímoch sa zišli hráči s titulmi majstrov sveta, s medailami, hviezdy zaoceánskej NHL aj s držiteľmi Stanleyho pohára a ďalšie osobnosti slovenskej hokejovej histórie.Do útoku "slovenskej hokejovej klasike" zavelili obaja kapitáni Miroslav Šatan a Peter Bondra a aj Richard Lintner, ktorý sa v úlohe riaditeľa Pro-hokeja prihovoril divákom.Winter Classic poznačilo teplejšie počasie s mäkším ľadom, korčule sa do neho viac zarezávali, no skvelá atmosféra strhla každého jedného diváka. Vo vložených súťažiach sa góly pripisovali k zápasovému výsledku, a tak aj tí, ktorí do hry nezasiahli, prispeli na celkové skóre i na konto Kvapka nádeje. Hralo sa 3x10 minút štyria proti štyrom a v prestávkach sa dostali k slovu atraktívne súťaže zručností.Pri čestnom buly z rúk Jána Filca zapózovali Šatan a Bondra a na góly sa dlho nečakalo. Historickým prvým gólom sa do Winter Classic zapísal v 2. min Kroták, no po štyroch minútach už bolo 2:2. Na oboch stranách vytiahli občas čarovné zákroky Šimonovič a Lašák. Tretina sa skončila 4:2 a stav sa zmenil po nájazdoch trojíc, tvrdosti strely s víťazným Podhradským (142 km/h) a streľbe ponad tri autá na 9:8. V druhej tretine sa blysol dvomi gólmi Šatan, otočil stav na 9:10, Bicek, Majeský, Bondra, Vaic ho však zmenili na 14:10. Róbert Petrovický stihol upraviť skóre na 14:11, už po časovom limite, no rozhodcovia prižmúrili obe oči a gól uznali.Po druhej prestávke vďaka samostatným nájazdom, streľbe na terče a zo strechy svietilo skóre 17:16. V mierení na štyri terče boli s jednou chybou najlepší Kroták, Vaic a Stümpel so Šatanom, v nájazdoch Staňa vychytal všetkých šesť a zo strechy trafil Bondra len žŕdku. V tretej tretine si dopriali hráči väčšiu voľnosť, naťahovali sa o každý gól, v 25. min Šatan strelil 20. gól Tipsport tímu, Cibák v 27. min vyrovnal. V predposlednej minúte Rastislav Pavlikovský a do prázdnej bránky pri power play Šatan už zvýšili na 22:20 pre Tipsport tím. Zedník 30 sekúnd pred koncom ešte znížil, no Kopecký stanovil do prázdnej bránky výsledok 23:21. Za najužitočnejšieho hráča vyhlásili Petra Bondru.tešil sa Miroslav Šatan.Richardovi Zedníkovi bolo najviac ľúto, že netrafil bránku zo strechy.Michal Handzuš sa počasia dosť obával.Peter Bondra bol najužitočnejší hráč.smial sa.Miroslav Šimonovič - Ivan Droppa, Ivan Majeský, Ladislav Čierny - Michal Handzuš, Richard Zedník, Tomáš Surový, Peter Bondra, Jiří Bicek, Martin Cibák, Arne Kroták, Ľubomír Vaic, Michal Hudec, tréneri Ján Filc, Ľubomír PokovičJán Lašák, Rastislav Staňa - Ľubomír Višňovský, Ľubomír Sekeráš, Dušan Milo, Peter Podhradský - Marián Hossa, Tomáš Kopecký, Rastislav Pavlikovský, Miroslav Šatan, Jozef Stümpel, Ján Pardavý, Róbert Petrovický, Marcel Hossa, Andrej Podkonický, tréneri František Hossa, Ernest Bokroš