Na zabezpečenie návštevy pápeža sa už prihlásili stovky dobrovoľníkov, stále ich však nie je dosť

8.9.2021 (Webnoviny.sk) - Na zabezpečenie návštevy pápeža Františka v Prešove je aktuálne prihlásených viac ako 870 dobrovoľníkov.Ako pre agentúru SITA uviedla koordinátorka dobrovoľníkov Viktória Žolnová, organizátori ešte radi privítajú pomoc zhruba 50 dobrovoľníkov.Ich prihlasovanie, ktoré prebieha prostredníctvom formulára na stránke www.navstevapapeza.sk, potrvá do polnoci štvrtka 9. septembra.Ako ďalej informovala Žolnová, dobrovoľníci sa priebežne stále hlásia, niektorí prihlásení ale museli z osobných dôvodov svoju účasť zrušiť. Medzi zaregistrovanými sú muži, ženy, ale aj manželské páry.„Máme starších aj mladších, ktorí sa môžu hlásiť od 16 rokov. Máme aj takýchto mladých, no máme prihlásených aj päťdesiatnikov či šesťdesiatnikov. Vekovú skupinu nemáme definovanú, potrebujeme mladších aj starších so skúsenosťami,“ vyzvala Žolnová.Dobrovoľníci budú pomáhať v rámci 13 služieb. Budú sa starať o pútnikov, účinkujúcich, novinárov, ale aj samotných dobrovoľníkov. Pomáhať budú pri usmerňovaní dopravy a parkovania, ale aj pri koordinovaní davu pútnikov.Zabezpečovať budú starostlivosť o účastníkov v jednotlivých sektoroch, ako aj zásobovať ich pitnou vodou. Zároveň budú pri vstupoch kontrolovať vstupenky a QR kódy a budú pomáhať pri bezpečnostnej kontrole.„Dobrovoľníkov budeme potrebovať aj po skončení svätej liturgie. Čaká ich predovšetkým nočná práca. Už pár hodín predtým, odkedy ľudia začnú prichádzať, bude musieť byť každý na svojom mieste informovaný a pripravený slúžiť,“ uviedla koordinátorka dobrovoľníkov.Registrácia dobrovoľníkov v Prešove bude prebiehať už deň pred samotnou návštevou pápeža, teda od pondelka 13. septembra od 12:00. Následne budú popoludní školenia. Každému dobrovoľníkovi bude pridelená konkrétna služba a každý dostane balíček dobrovoľníka s tričkom, reflexnou vestou, prípadne pršiplášťom alebo šiltovkou v závislosti od počasia.Zabezpečená je aj strava. „V pondelok je to teplá večera a zabezpečujeme tiež stravu na ďalší deň. Ubytovanie nezabezpečujeme, keďže pracujeme aj v noci. Ale pre dobrovoľníkov bude pripravená neďaleká hala, kde môžu kedykoľvek prísť,“ uviedla Žolnová s tým, že s dobrovoľníkmi komunikujú prostredníctvom e-mailu, kde im poskytujú presnejšie informácie.Svätý Otec bude v rámci svojej návštevy Slovenska v Prešove predsedať Božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho na priestranstve pred Mestskou športovou halou v utorok 14. septembra. Samotné brány podujatia sa otvoria už o polnoci.Príchod pápeža Františka je plánovaný o 10:00 a po privítaní sa s veriacimi, ktorí musia svoje miesta zaujať do 8:00, bude od 10:30 nasledovať zhruba dvojhodinová svätá liturgia. Predchádzať jej bude kultúrny aj modlitebný program.Na účasť na liturgii je potrebná registrácia. Okrem metropoly Šariša navštívi pápež František od 12. do 15. septembra aj Bratislavu, Košice a Šaštín.