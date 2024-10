Na začiatku bol tweet. A po šiestich rokoch vydal hviezdny hráč NBA DeMar DeRozan knihu o svojom duševnom zdraví

Úprimne o svojich problémoch

19.10.2024 (SITA.sk) - Cesta k zlepšeniu duševného zdravia sa môže začať aj napísaním tweetu. A ten zasa k napísaniu knihy.Americký basketbalista DeMar DeRozan v službách Sacramenta v NBA je autor knihy "Mimo hluku. Môj príbeh o hľadaní pokoja", ktorá vyšla v predsezónnom období.Je to pokračovanie rozhovoru, ktorý sa začal pred šiestimi rokmi, keď hráč úprimne na verejnosti prezradil, že má problémy so svojím duševným zdravím."Nikdy v živote by som si nepomyslel, že napíšem knihu," povedal DeRozan na mediálnom dni tímu Sacramento Kings, ku ktorým sa pripojil po tom, čo strávil posledné tri sezóny v Chicagu."Urobiť to bolo to niečo nové. Keď som prekonal nervozitu a videl som odozvu ľudí, zaplavil ma pocit šťastia. A o to presne ide," dodal 35-ročný krídelník či rozohrávač.Trvalo to šesť a pol roka. DeRozan neprestal zdieľať informácie o svojej ceste za mentálnym zdravím od uverejnenia tohto prvého tweetu; kolega veterán z NBA Kevin Love Miami Heat mu tiež pomáhal odhaľovať vlastné pocity."Keď sa na seba pozriete do zrkadla, niekedy sa vám nepáči, čo vidíte, a to môže viesť k depresii, úzkosti alebo iným problémom s duševným zdravím,“ povedal Kyrie Irving "Dúfam, že staršia generácia si z našej knihy vezme ponaučenie, že toto nie sú len nejaké duchovné mantry zo 70. rokov, ktoré sa tu snažíme vydať. V skutočnosti veríme tomu, o čom hovoríme, pokiaľ ide o meditáciu a schopnosť spomaliť váš život a uistiť sa, že máte svoje priority priamo pred sebou," dodal Irving.Irving a Love boli dvaja hráči, ktorých si DeRozan vybral v knihe ako príklady tých, ktorí vyjadrili obavy po prvom tweete vo februári 2018 počas All-Star víkendu v NBA.DeRozanov agent Aaron Goodwin mu povedal, že dokonca aj kancelária komisára NBA chcela vedieť, čo ten tweet znamená. Ľudia sa o to začali vo veľkom zaujímať."Všetko, čo som urobil, bol zdieľaný úprimný moment – ​​niečo, čo v ktorýkoľvek deň cíti nespočetné množstvo ľudí,“ napísal DeRozan v knihe."Ani jeden z nás si to vtedy neuvedomoval, ale bola to perspektíva, ktorú športovec na mojej úrovni na tejto platforme dosiaľ nevyjadril," dodal.Love a Irving si to všimli a spýtali sa DeRozana, ako sa cíti a odštartovali úprimné rozhovory, ktoré viedli k napísaniu knihy."Svoj tweet som napísal vo chvíli zraniteľnosti a transparentnosti. Ale táto chvíľa už pominula. Vrátil som sa k sebe, potlačil svoje skutočné pocity a zamietol to všetko pod koberec. V hĺbke duše pre mňa ich starosti znamenali veľmi veľa," uviedol DeRozan o Irvingovi s Loveom.DeRozan mal v minulej sezóne v Chicagu priemer 24 bodov na zápas a dokonca aj vo veku 35 rokov a vstupe do svojej 16. sezóny NBA – s predchádzajúcimi zastávkami v San Antoniu a Toronte – Kings veria, že im môže pomôcť urobiť vážny skok nahor v Západnej konferencii.Sacramento ho získalo toto leto a ponúklo mu trojročný kontrakt na 74 miliónov dolárov. "Keď cez dvere v šatni prejde chlapík ako je DeMar DeRozan, pre nás všetkých to veľa znamená," povedal tréner Sacramenta Mike Brown.