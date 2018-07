Na Žákovic Open zabávali Ivan Mládek, Para aj domáci Hex a hostia

Na archívnej snímke spevák skupiny Para Lasky. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčianske Bohuslavice 22. júla (TASR) – Druhým a zároveň záverečným dňom pokračoval v sobotu (21. 7.) 18. ročník festivalu Žákovic Open v Trenčianskych Bohuslaviciach.Program podvečera rozbiehala skupina Walter Schnitzlesson. Na scéne je od roku 2010. Založili ju spevák a gitarista Jozef Rezník a bubeník Peter Hrabě. Obaja robili technikov skupine Para a tá im dala aj prvú koncertnú príležitosť. V závere roka 2011 vydali EP Mother, v roku 2013 získali ocenenie Radio_Head Awards v kategórii Nováčik roka. V októbri 2013 vydali debutový album Fever, z neho boli piesne This Night's Fever či Million Years, zahrali aj nové skladby Steven, Stalemate, Trap aj najnovší singel Short Story, ktorý spolu s klipom zverejnili v júni.povedal pre TASR líder kapely Jozef Rezník. Na nedostatok práce sa sťažovať nemôže, popri vlastnej formácii je aj gitaristom v skupine Para.Výbornú náladu vytvoril umelec z najpovolanejších, majster humorného slova Ivan Mládek s Banjo Bandom a ženskou hereckou dvojicou Lenka Plačková a Lenka Šindelářová. Jeho zábavný program, ktorému sa pred desiatkami rokov hovorilo aj estráda, zabáva mladých aj starších do dnešných dní. Prispeli k tomu známe Mládkove pesničky, z ktorých sa viaceré stali ľudovkami, boli nimi Láďa jede lodí, Medvědi nevědí, Praha-Prčice, O nebezpečenstve hôr (so slovenským textom), Když je v Praze hic, Prachovské skály či Brno je zlatá loď. Záver patril najväčšiemu Mládkovmu hitu Jožin z bažin. Ten zahrala aj americká Metallica na pražskom koncerte 2. apríla v O2 Aréne v rámci World Wired tour 2018 – 2019.povedal pre TASR dnes 76-ročný Mládek. Energia jemu a jeho Bandu nechýba, koncert na Žákovic Open bol v sobotu ich druhým, to prvé vystúpenie mali popoludní na festivale Přehrady Fest v Novej Živohošti. A tretie v Jaslovských Bohuniciach.K pravidelným účinkujúcim na festivale patrí aj skupina Para. Táto formácia vznikla v septembri 1995. Vo februári 2000 vydali debutový album Veci začnú fungovať. Druhý album 1234 vyšiel v roku 2001, z neho je aj známa skladba Otec. V roku 2004 vydali album Brutálna zostava, v júni 2007 vydali štvrtý album Para s hitom Abstinent. V marci 2010 vydali piaty štúdiový album Povstanie a v septembri 2012 šiesty s názvom Menšina. V decembri 2013 vychádza DVD s názvom Menšina Live 2013. Prvý júnový deň tohto roku vydali nový, v poradí siedmy album s názvom Našou Krajinou. Došlo na pesničky z neho aj známe songy z predchádzajúcich platní, medzi nimi Celé tie roky, Zatancuj, Pravda a láska, Otec, Keď ťa stretnem, Našou krajinou, Ako najlepšie viem, Linda a Abstinent.Čierne mračná nad Bošáckou dolinou hrozili riadnou búrkou, nakoniec však areál festivalu obišli pred koncertom Hex a hostia. V zostave Hexu chýbal pre chirurgický zákrok spevák a gitarista Peter Ďuďo Dudák, zastúpili ho Lasky zo skupiny Pary a Šarkan zo Ženy z lesoparku. V špeciálnej zostave zahrali najväčšie hity Beh, Chvíľu áno, chvíľu nie, Som on (Snežný pluh), Madelaine, Indiánske leto, Maťo a Linda, Život, V piatok podvečer, Keď sme sami, Vetroň, Nikdy nebolo lepšie a Každý deň je nedeľa, keď už sa druhý festivalový deň aj prehupol do nedele. Nevšedný, ale o to príjemnejší záver 18. ročníka tohto rodinného festivalu.