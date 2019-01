Na Žalostinej zakliala matka dcéru, odvtedy sa kopcom nesie jej nárek

Na snímke rozhľadňa na kopci Žalostiná vo výške 622 metrov nad morom v západnej časti Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty na rozhraní katastrov obcí Vrbovce a Chvojnica 28. januára 2019. Foto: TASR - Vladimír Miček Foto: TASR - Vladimír Miček

Chvojnica 28. januára (TASR) - Vrch Žalostiná sa vypína do výšky 622 metrov nad morom a nachádza sa v západnej časti Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty na rozhraní katastrov obcí Vrbovce a Chvojnica. Vrchol kopca je len kilometer vzdialený od hraníc s Českou republikou a ponúka výborný výhľad na všetky svetové strany.Názov Žalostiná vznikol podľa starej povesti.ru," potvrdila Anna, ktorá je obyvateľkou Chvojnice, najbližšej obce pod vrchom.Podľa povesti bývala pod kopcom matka s dcérou. Matka jedného dňa pred obedom poslala svoju jedinú dcéru k studni pre vodu. Tá sa však stretla so svojím milým a dlho sa nevracala domov. Matka v zlosti vyriekla kliatbu:V tom okamihu sa kliatba vyplnila a jej jediná dcéra sa premenila na kameň. Mať sa po čase vybrala svoju dcéru hľadať, ale našla len kamennú sochu. Odvtedy chodí po kopci a narieka:Matkin nárek sa dodnes nesie kopcom, ktorý dostal pomenovanie podľa jej žiaľu – Žalostiná. Mnohí domáci obyvatelia sú ale presvedčení, že názov vznikol od faktu, že na otvorenom priestore takmer neustále fúka silný vietor a žalostneV roku 2009 obec Chvojnica postavila na kopci rozhľadňu, ktorá ešte vylepšila už aj tak nádherný výhľad po okolí. Rozhľadňa na Žalostinej bola prvou v myjavskom regióne. Na zastrešenú vyhliadkovú plošinu vedie schodisko s 20 schodmi. Z veže je rozhľad na všetky svetové strany. Na východe vidno Veľkú Javorinu, vpravo od nej rozhľadňu na Poľane, Ostrý vrch s veternou elektrárňou, obec Vrbovce a v diaľke vpravo od nej zrúcaniny Čachtického hradu. Na juhovýchode Považský Inovec, na juhu Senicu a na západe Břeclav a Pavlovské vrchy.Zaujímavosťou je, že kopec má dva vrcholy. Okrem prvého, na ktorom je postavená rozhľadňa, je o niekoľko desiatok metrov aj druhý, ktorý je o štyri metre nižší. Kým z prvého je vidieť iba vežu zrúcaniny hradu Branč, z nižšieho je vidieť celá zrúcanina.Kopec je obľúbeným miestom nielen peších turistov, ale čoraz častejšie sa stáva aj cieľom pre cykloturistov. Tí využívajú rozširujúcu sa sieť cyklochodníkov na cezhraničné výlety. Mnohí si to zo Žalostinej namieria k ďalšej rozhľadni Drahy, ktorá je už na českej strane pri obci Javorník a pokračujú k 11 kilometrov vzdialenému veternému mlynu v Kuželove, kde je možnosť prezrieť si v jeho priestoroch zaujímavú expozíciu.