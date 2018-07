Na zámku Eckartsau blízko Bratislavy pred sto rokmi zanikla monarchia

Zámok Eckartsau, archívna snímka. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Bratislava/Eckartsau 17. júla (TASR) – Storočnicu republiky si nepripomína len Slovensko a Česko, ale aj Rakúsko. Potvrdzuje to výstava v bývalom cisárskom poľovníckom zámku Eckartsau neďaleko Bratislavy, v prihraničnom rakúskom národnom parku Dunajské luhy.uviedla pre TASR Beata Havranová z bratislavskej spoločnosti B. H. Public Relations & Promotion.Keď Rakúsko so spojencami prehrali prvú svetovú vojnu, v novembri 1918 opustil cisár Karol s rodinou Viedeň ako poslední vládcovia dynastie Habsburgovcov a presťahovali sa do zámku Eckartsau. Tam čakali na svoj ďalší osud, ktorý sa spečatil 13. novembra 1918. Vtedy Karol potvrdil posledný štátny dokument - odstúpenie z vlády v Uhorsku. Pre neho to znamenalo odchod do exilu a po 600 rokoch aj koniec najstaršieho vládnuceho rodu v Európe – Habsburgovcov.Aj tieto súvislosti pripomína mimoriadna interaktívna výstava Karl & Zita – V tieni histórie, ktorú nedávno otvorili. Tá je zatiaľ sprístupnená iba v nemčine, vraj od roku 2019 si ju možno pozrieť aj so slovenským textom. Expozícia ponúka pohľad na časy prevratu a veľkých zmien, ako dokážu ľudia zvládnuť obdobie, keď každý krok je krokom do neistoty? Osud, ktorý zažíva dokonca cisárska rodina presne tak isto, ako vojnou rozvrátení obyvatelia rúcajúcej sa monarchie.