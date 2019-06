Na západe a východe SR dosiahne v piatok teplota 35 stupňov Celzia

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. júna (TASR) - Na západnom a časti východného Slovenska môže byť v piatok popoludní horúco. Teploty môžu dosiahnuť 35 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu druhého stupňa.upozorňuje SHMÚ.Výstrahy sa predbežne týkajú Bratislavského, Trnavského Nitrianskeho, Košického a časti Prešovského kraja, a to najmä medzi 15.00 a 17.00 h.S vyššími teplotami však treba počítať aj v časti Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Teploty by mohli miestami dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia. Meteorológovia pre tieto územia vydali výstrahy prvého stupňa, najmä medzi 14.00 a 17.00 h.Výstrahy pred teplom by mali platiť aj cez víkend (15. - 16.6.).