Na západnom a strednom Slovensku hrozia búrky s lejakmi, meteorológovia vydali výstrahy

25.7.2021 (Webnoviny.sk) - Na západnom a strednom Slovensku hrozia v nedeľu od 18:00 do 6:00 nasledujúceho dňa búrky. Pre Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický a Žilinský kraj platí v danom čase výstraha prvého stupňa pred búrkami.Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke. V okresoch spomínaných krajov je malá pravdepodobnosť búrok s krúpami.SHMÚ uviedlo, že búrky môžu byť spojené aj s krátkodobými, no intenzívnymi lejakmi, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 18 až 23 metrov za sekundu (65 až 85 km/h).Pri spomínaných búrkach môže prechodne stúpať vodná hladina na malých tokoch. Občania môžu očakávať aj povodňové úkazy mimo tokov, ako je stekanie vody zo svahov, bahnotok a zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov.