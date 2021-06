Na zastávke v Británii našli tajné dokumenty ministerstva obrany, obsahujú informácie o torpédoborci a armáde

Nechcú to komentovať

27.6.2021 (Webnoviny.sk) - Na autobusovej zastávke v anglickom Kente našli tajné dokumenty ministerstva obrany. Ako informuje spravodajský portál BBC, 50 strán dokumentov obsahuje podrobnosti o torpédoborci HMS Defender a britskej armáde. Vláda oznámila, že v tejto veci spustili vyšetrovanie.Rozmočené dokumenty našla nemenovaná osoba v utorok ráno. Keď si nálezca uvedomil citlivú povahu ich obsahu, kontaktoval BBC. Dokumenty zrejme pochádzajú z kancelárie vysokopostaveného predstaviteľa rezortu obrany, predpokladá BBC.Hovorca ministerstva obrany uviedol, že zamestnanec rezortu nahlásil stratu dokumentov. „Bolo by nevhodné komentovať to ďalej,“ uviedol hovorca.Časť dokumentov sa venuje stredajšiemu prechodu HMS Defender cez vody pri polostrove Krym a pravdepodobnú ruskú reakciu. Loď, ktorá sa plavila zhruba 12 kilometrov od polostrova, napokon sledovalo viac ako 20 ruských lietadiel a dve lode pobrežnej stráže.Moskva tvrdí, že jej vojnová loď v stredu vypálila niekoľko varovných výstrelov a lietadlo zhodilo bomby do cesty torpédoborca, keďže Briti podľa nej narušili ruské teritórium. Britská vláda tieto informácie poprela.Ďalšie nájdené dokumenty sa týkajú kampaní na vývoz zbraní či možnej vojenskej prítomnosti Spojeného kráľovstva v Afganistane po odchode síl z USA a NATO