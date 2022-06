Na železničnej trati medzi Varínom a Vrútkami došlo k vážnej nehode, rušeň narazil do osobného vlaku

aktualizované 4. júna 10:22



4.6.2022 (Webnoviny.sk) -Štyri ťažko zranené, 11 stredne ťažko zranené a 59 ľahko zranené osoby je konečná bilancia zrážky rušňa a osobného vlaku, ktorá sa stala v piatok 3. júna na trati v smere zo Žiliny do Vrútok.Ako na sociálnej sieti informuje Policajný zbor SR, na mieste udalosti bolo ošetrených spolu 74 pacientov, z toho 34 pacientov bolo transportovaných do okolitých nemocníc. Na mieste nehody podľa polície zasahoval aj posttraumatický tím.„Vyšetrovateľ vykonáva na mieste prvotné úkony. Príčiny nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania," uviedla polícia.Na mieste nehody zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému vrátane leteckých záchranárov. Tí prevážali dvoch pacientov, jedného do Univerzitnej nemocnice v Martine a druhého do Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.