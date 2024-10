Na zimu sa vo Vysokých Tatrách pripravujú lyžiarske strediská aj hotely, niektoré hlásia zvýšený záujem o pobyty

Obsadzujú sa aj prázdninové termíny

Príprava zjazdoviek

Kampane pre prilákanie zahraničných turistov

28.10.2024 (SITA.sk) - Vo Vysokých Tatrách sa už naplno pripravujú na zimnú sezónu . A to nielen v lyžiarskych strediskách , ale aj v hoteloch ubytovacích zariadeniach . Rezervácie na vianočné, silvestrovské a zimné pobyty im postupne pribúdajú.Necelé dva mesiace pred Vianocami hlásia niektorí hotelieri, najmä v populárnejších lokalitách, teda priamo v strediskách, nárast predaných pobytov oproti minulému roku o 20 percent. Informovala o tom agentúru SITA výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Nie všetci hotelieri však hlásia takéto čísla. Podľa Blaškovej sú aj takí, ktorým tento predaj ide pomalšie, a nárasty neevidujú, respektíve sú na rovnakej úrovni ako vlani."Očakávame, že po skúsenostiach z minulej zimy, keď sa v malých strediskách sneh roztopil skoro, si budú chcieť klienti lyžovačku poistiť a naplánovať vopred, keďže v Tatrách bola sezóna najdlhšia. Obsadzujú sa už aj zimné prázdninové termíny," uviedla. Záujem majú slovenskí aj zahraniční turisti, aj naďalej však dominujú domáci.V lyžiarskych strediskách už rozbehli prípravu zjazdoviek. "Zahŕňa kosenie, údržbu, technické revízie a technickú prípravu. Netrpezlivo budeme čakať na mínusové teploty, aby sa mohlo začať so zasnežovaním," priblížila výkonná riaditeľka tatranskej OOCR.Naplno sa pracuje aj na príprave najväčšej atrakcie sezóny, Tatranskom ľadovom dóme . Na Hrebienku už stojí kupola, pod ktorou sa začína črtať jeho tohtoročná podoba. Otvorenie dómu je plánované na druhú polovicu novembra. Okrem toho v Tatrách podľa Blaškovej plánujú aj klziská a viaceré zimné podujatia spojené so zábavou a aktivitami aj mimo lyžovania.V snahe prilákať väčší počet zahraničných turistov OOCR pripravuje viaceré kampane. "Navštevujeme rôzne výstavy, veľtrhy a eventy v zahraničí, aby sme na zimnú sezónu zabezpečili čo najviac turistov z rôznych krajín, aby dopadla čo najlepšie," opísala Blašková.Dodala, že podľa dostupných dát je lyžovačka v priľahlom zahraničí o niečo drahšia ako vo Vysokých Tatrách. "Veríme, že sa nám podarí konkurenčnú výhodu využiť," uzavrela.