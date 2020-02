Na životné partnerstvá sa ľudí v ankete hnutie OĽaNO neopýta, tvrdí Budaj

Etické boje by boli zničujúce

Otázku na partnerstvá neočakávali

3.2.2020 (Webnoviny.sk) - Životné partnerstvá pre osoby rovnakého, ale aj rozdielneho pohlavia nebudú témou verejného internetového hlasovania. Pre agentúru SITA to povedal poslanec klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Ján Budaj.S otázkou o životných partnerstvách by šéf hnutia Igor Matovič podľa politológa Juraja Marušiaka mohol „naraziť“ a časť voličov by stratil.Poslanec Ján Budaj povedal, že hnutie OĽaNO ešte vlani vyzvalo opozičné strany, aby vzhľadom na ich „roztrieštenosť“ neotvárali „etické boje“.„Máme unesený štát a kým sa to nezmení, je pre opozíciu zničujúce otvárať etické zákony,“ reagoval Budaj na otázku, či budú v ankete aj životné partnerstvá.Matovič sa viackrát vyjadril, že jeho hnutie nepôjde do koalície, ktorá by mala vo vládnom programe agendu životných partnerstiev.Martin Macko z iniciatívy Inakosť ani neočakával, že by sa OĽaNO v ankete opýtalo aj na životné partnerstvá.„Vo všeobecnosti to považujeme za nereprezentatívnu metódu, ktorej výsledky nemajú pre nás výpovednú hodnotu. Nechceme sa ani zapájať do aktivít politických strán pred voľbami,“ povedal Macko agentúre SITA.Hnutie OĽaNO v sobotu 1. februára predstavilo prvých 11 otázok, o ktorých budú ľudia hlasovať. Zamerané budú na sociálnu oblasť či zdravotníctvo.Hlasovaním ľudia rozhodnú o témach, ktoré sa stanú súčasťou programu prípadnej budúcej vlády.