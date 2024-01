Na Zlatých glóbusoch triumfoval Oppenheimer a cenu si odniesla aj Debicki za rolu princeznej Diany (video+foto)

Cena za najlepšiu herečku v komédii

FILMY

Najlepší film - dráma: Oppenheimer

Najlepší film - komédia alebo muzikál: Chudiatko

Najlepší mužský herecký výkon vo filme - dráme: Cillian Murphy - Oppenheimer

Najlepší ženský herecký výkon vo filme - dráme: Lily Gladstone - Vrahovia mesiaca kvetov

Najlepší mužský herecký výkon vo filme - komédii alebo muzikáli: Paul Giamatti - The Holdovers

Najlepší ženský herecký výkon vo filme - komédii alebo muzikáli: Emma Stone - Chudiatko

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

Najlepšia filmová réžia: Christopher Nolan - Oppenheimer

Najlepší filmový scenár: Justine Triet, Arthur Harari - Anatómia pádu

Najlepšia pôvodná filmová hudba: Oppenheimer

Najlepšia pôvodná pieseň: What Was I Made For? - Billie Eilish O’Connell a Finneas O’Connell (z filmu Barbie)

Najlepší animovaný film: Chlapec a volavka

Najlepší cudzojazyčný film: Anatómia pádu

Komerčný úspech: Barbie



TELEVÍZIA

Najlepší televízny seriál - dráma: Boj o moc

Najlepší televízny seriál - komédia alebo muzikál: Medveď

Najlepší limitovaný seriál, antológia alebo televízny film: Beef

Najlepší mužský herecký výkon v televíznom seriáli - dráme: Kieran Culkin - Boj o moc

Najlepší ženský herecký výkon v televíznom seriáli - dráme: Sarah Snook - Boj o moc

Najlepší mužský herecký výkon v seriáli - komédii alebo muzikáli: Jeremy Allen White - Medveď

Najlepší ženský herecký výkon v seriáli - komédii alebo muzikáli: Ayo Edebiri - Medveď

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe televízneho seriálu - komédii, muzikáli alebo dráme: Matthew Macfadyen - Boj o moc

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe televízneho seriálu - komédii, muzikáli alebo dráme: Elizabeth Debicki - Koruna

Najlepší mužský herecký výkon v limitovanom seriáli, antológii alebo televíznom filme: Steven Yeun - Beef

Najlepší ženský herecký výkon v limitovanom seriáli, antológii alebo televíznom filme: Ali Wong - Beef

Najlepší výkon v stand-up komédii: Ricky Gervais - Armageddon





8.1.2024 (SITA.sk) - Tohtoročnému udeľovaniu filmových a televíznych cien Zlatý glóbus dominovali historická životopisná drámaa dramatický seriálEpická snímka o fyzikovi Robertovi Oppenheimerovi, ktorý sa podieľal na vývoji prvej atómovej bomby, získala dovedna päť Zlatých glóbusov vrátane tej pre najlepšiu filmovú drámu.Trofej si odniesol aj predstaviteľ titulného hrdinu Cillian Murphy, režisér Christopher Nolan či herec Robert Downey Jr. , ktorý vyhral v kategórii vedľajších rolí. Víťazná bola aj hudba filmu, ktorú zložil Ludwig Göransson.Za najlepšiu filmovú komédiu vyhlásili film Emma Stone si za stvárnenie hlavnej hrdinky Belly vyslúžila cenu pre najlepšiu herečku v komédii alebo muzikáli.Zlatý Glóbus pre najlepšiu herečku v dramatickom filme si odniesla Lily Gladstone, ktorá si pripísala historické víťazstvo, keďže je vďaka výkonu vo filmeMartina Scorseseho prvá domorodá víťazka v tejto kategórii.Najlepší mužský herecký výkon v komédii alebo muzikáli predviedol Paul Giamatti v snímkeTáto snímka vyniesla trofej aj Da'Vine Joy Randolph v kategórii Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.Najlepší cudzojazyčný film je francúzska dráma, ktorá získala cenu aj za najlepší filmový scenár.od japonského filmára Hayaa Miyazakiho sa stal najlepším animovaným filmom.V novej kategórii Komerčný úspech sa presadila komédiaSkladba z toho filmu What Was I Made For? zase vyhrala v kategórii Najlepšia pôvodná pieseň.V televíznych kategóriách rezonovala posledná sezóna spomenutéhoTen si už po tretí raz vyslúžil cenu pre najlepší televízny dramatický seriál a trofeje si odniesli aj jeho tri hviezdy Kieran Culkin, Sarah Snook a Matthew Macfadyen.Tri ceny získal aj seriál, ktorý vyhral v segmente komédií. Herecké Zlaté glóbusy za tento seriál vyhrali Jeremy Allen White a Ayo Edebiri.Za najlepší limitovaný seriál vyhlásiliktorého ústredné duo Steven Yeun a Ali Wong predviedli najlepšie herecké výkony v danom segmente. Obaja sa pritom stali prvými hercami ázijského pôvodu, ktorí vyhrali cenu pre najlepšieho herca a herečku v limitovanom seriáli.Elizabeth Debicki si za stvárnenie princeznej Diany v seriáliodniesla cenu za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe televízneho seriálu. Ricky Gervais zase vyhral Zlatý glóbus za jeho stand-up komédiuGalavečer 81. ročníka udeľovania cien Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov (HFPA) v hoteli Beverly Hilton moderoval komik Jo Koy.