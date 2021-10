Na zneškodnenie nelegálnych skládok pripravuje ministerstvo vnútra verejné obstarávanie

Nebezpečné odpady

Nezákonné skládky

30.10.2021 (Webnoviny.sk) -„Účelom prípravných trhových konzultácii je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú zneškodňovaním alebo zhodnocovaním odpadov s cieľom získania informácií potrebných pre nastavenie požiadaviek a podmienok pripravovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a aby sa verejného obstarávania mohli zúčastniť všetci potenciálni dodávatelia pôsobiaci na relevantnom trhu," vysvetlilo ministerstvo.Rezort doplnil, že nezákonný odpad môže obsahovať nebezpečné odpady, ako aj odpady, ktoré nie sú nebezpečné.„Všetky činnosti súvisiace so zhodnocovaním/zneškodňovaním odpadov musia byť realizované v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov," dodal rezort. Vyhlásenie samotného verejného obstarávania predpokladá ministerstvo na začiatok budúceho roku.Rezort vnútra sa problematikou odpadu zaoberá napríklad pri nezákonných skládkach vo Vlčích horách pri Hlohovci alebo v Chemku Strážske v okrese Michalovce. V prípade bývalej fabriky na východe Slovenska sa rezorty vnútra a životného prostredia už dohodli na spôsobe odstránenia škodlivých látok z areálu.Kontajnery s nebezpečnými látkami z lokalít „Ošipáreň“ a „Prameň“ by mali byť uložené na pozemku zabezpečenom Ministerstvom životného prostredia SR „Záchranné práce budú spočívať najmä vo vyťažení nebezpečných látok z priestorov, kde sa voľne nachádzajú, naložení sudov obsahujúcich nebezpečné látky, ako aj kontaminovanej pôdy a prípadných kovových konštrukcií a ich následnom naložení do kontajnerov certifikovaných na uloženie takéhoto odpadu, prípadne do iných vhodných priestorov," uvádza sa v uznesení vlády zo septembra tohto roku s tým, že následne sa naplnené kontajnery uložia na pozemok, na ktorý bola uzavretá zmluva o výpožičke.