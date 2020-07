Na zvládnutie dopadov koronakrízy vo svete budú podľa OSN potrebné miliardy eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.7.2020 (Webnoviny.sk) - Na zvládnutie dopadov krízy koronavírusu vo svete bude potrebná humanitárna pomoc vo výške 10,3 miliardy dolárov (9 miliárd eur). Oznámila to Organizácia Spojených národov (OSN) Hovorca Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Jens Laerke v piatok v Ženeve povedal, že "počet ľudí na svete, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc, sa v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a dopadov globálnych obmedzení na ekonomiky a spoločnosti viac než zdvojnásobil".Na začiatku roka humanitárne agentúry cielene pomáhali približne 110 miliónom ľudí. V súčasnosti potrebuje pomoc už 250 miliónov obyvateľov v 63 krajinách sveta. OSN pôvodne koncom marca žiadala na okamžitú pomoc finančné príspevky vo výške dvoch miliárd dolárov (1,75 miliardy eur), neskôr v máji túto sumu zvýšila na 6,7 miliardy dolárov (5,86 miliardy eur).Laerke povedal, že aktuálna výzva pokrýva základnú zdravotnícku starostlivosť, avšak väčšina prostriedkov má smerovať na stravu, vodu, hygienu a prístrešky. Dodal tiež, že v súčasnosti hladuje vo svete stále viac ľudí a ich počet by sa do konca roka mohol vyšplhať až na približne 270 miliónov.Doteraz sa OSN na tieto účely podarilo vyzbierať od darcov 1,7 miliardy dolárov (1,5 miliardy eur).