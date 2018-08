Náborová kampaň mala úspech, na úrade pracujú noví ľudia

Archívna snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica 4. augusta (TASR) – Cieľom náborovej kampane "Pracuj pre dobrý kraj", ktorú pred časom spustil Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), bolo prilákať odborne zdatných, motivovaných ľudí z rôznych profesných oblastí. To sa podľa riaditeľa Úradu BBSK Matúša Hollého podarilo, no ešte zostali voľné miesta.konštatoval Hollý.Úrad BBSK plánuje obsadiť ešte zhruba 12 pracovných pozícií. Chce posilniť oddelenie verejného obstarávania, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva, plánuje tiež nabrať odborných referentov pre školstvo.Podľa Hollého doteraz sa rozlúčili asi s 18 zamestnancami z rôznych, najmä kompetenčných dôvodov.zdôraznil riaditeľ Úradu BBSK.Plný stav podľa novej organizačnej štruktúry Úradu BBSK by mal predstavovať okolo 160 zamestnancov.