Náboženskí pútnici v meste Karbalá protestovali proti irackej vláde

Karbalá 19. októbra (TASR) - Tisíce Iračanov, ktorí sa v sobotu zišli na šiitskej púti v posvätnom meste Karbalá, žiadali od irackej vlády, aby skoncovala s korupciou v krajine a presadzovala reformy.Pochod sa uskutočnil v rámci šiitského sviatku arbaín, ktorý pripadá na 40. deň po výročí zabitia imáma Husajna v meste Karbalá v roku 680. Jeho účastníci takto reagovali na výzvu duchovného Muktadu as-Sadra, ktorý apeloval, aby pokračovali v protivládnych protestoch.Sadr, ktorého aliancia vlani v parlamentných voľbách získala najviac mandátov, v podstate premiérovi Ádilovi Abdalovi Mahdímu pomohol vytvoriť jeho vládu. V utorok však Sadr prostredníctvom sociálnej siete Twitter vyzval svojich priaznivcov, aby proti vláde protestovali.Tisíce Iračanov už od začiatku októbra vychádzajú do ulíc vo viacerých provinciách, aby protestovali proti korupcii, nedostatku pracovných príležitostí a slabým verejným službám, najmä pokiaľ ide o prístup k elektrine a pitnej vode.Na dnešnom pochode zazneli výzvy, aby sa 25. októbra v Iraku konali ďalšie masové demonštrácie, a to pri príležitosti prvého výročia fungovania súčasnej vlády, ktorá je terčom hnevu verejnosti.Na výročnú púť pri príležitosti sviatku arbaín prichádzajú do mesta Karbalá vzdialeného asi 90 kilometrov južne od Bagdadu každoročne milióny veriacich väčšinou Iračanov a Iráncov. Pútnici smerujú do mesta Karbalá pešo. Vzhľadom na nestabilnú situáciu v krajine na ich bezpečnosť dohliadajú tisíce policajtov a vojakov.Len vlani mauzóleum so zlatou kupolou, kde je pochovaný imám Husajn, navštívilo viac ako 14 miliónov veriacich.